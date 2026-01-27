非常檢控觀｜何廣沛演渣男自摑40巴掌　陳曉華漸進式爆Seed喊功

《非常檢控觀》逢周一至五晚八點半翡翠台播映。昨晚（26日）一集，何廣沛為演活無恥「現代陳世美」，竟在戲中瘋狂自摑超過40巴掌，試圖以自虐式 PUA 誘騙陳曉華代為頂罪；而陳曉華則展現神級「漸進式喊功」，兩人火辣交鋒8分鐘探監戲火藥味超濃。

何廣沛為演活無恥「現代陳世美」，試圖以自虐式 PUA 誘騙陳曉華代為頂罪。（公關提供）

「現代陳世美」無恥落網

昨晚（26日）「現代陳世美」單元正式落幕，包希仁（簡稱包專員，馬德鐘飾）利用網上輿論成功令陳新彌Sammy（何廣沛飾）名譽掃地兼被退團；失卻光環及後台的Sammy，被控拐帶虐待兒童及謀殺粉絲張詩雅（吳嘉儀飾）等罪，當中謀殺粉絲過程更有片為證。眼見謀殺證據確鑿，Sammy再生歪念致電「糟糠妻」秦湘言（陳曉華飾）扮可憐，氹掂湘言探監後，再施展PUA大法，以女兒晶晶（周珈慜飾）做餌逼令湘言代認殺人罪，喪盡天良！終令一直被戀愛沖昏頭腦的湘言清醒、「以退為進」鬧爆Sammy，大快人心。

話明PUA王，扮可憐梗係要有一手。（公關提供）

8分鐘探監戲火藥味超濃

昨晚這場長達8分鐘的探監PUA＋兩大主角角力場口相當精彩，Sammy先以昔日相處甜蜜點滴＋做練習生苦況PUA湘言，眼見湘言唔受落，Sammy PUA升級，瘋狂自摑鬧爆自己冇人性，成功令湘言大表心痛之後，再扮純真喪心病狂地要求湘言幫他頂罪：「我唔想晶晶有監躉老豆」、「你咁錫晶晶，應該要為佢唸吓」、「留我喺佢身邊，對佢成長先係最好啲安排。」對於Sammy的無恥，湘言盡是錯愕及心寒，當Sammy以為得逞時，湘言先是掛著絕望的笑容以平靜的語氣說出：「好吖，我認罪」之後再邊落淚邊咬牙切齒地大講「無理反話」宣示憤怒與不甘，眼神總是鄙視與堅定：「認得呢單唔爭在認埋其他」、「淨係認謀殺得架喇，梗係唔得啦」、「我唔夠癡線入唔到精神病院架」、「你一直想我入青山，我一定要滿足你」，最後向激動爆Seed、逐步邁向咆吼：「但你老婆咁癡線，就算想幫你頂罪都冇人會信呀！」、「你令到我連你對最後一絲希望、留戀、愛都冇呀」、「你呢種人坐一世監，都唔值得可憐！」

Sammy PUA湘言係做足功夫嘅，有肢體接觸之餘，仲有迷人笑容，證明佢哋埋位拍攝前度足細節。（公關提供）

湘言雖然畀Sammy呃過好多次，但初初面對PUA高手時，湘言都仲係有啲患得患失，唔夠堅定。（公關提供）

睇張相咁鬆郁濛，就知廣沛自摑時幾咁肉緊。（公關提供）

湘言爭啲中招。（公關提供）

好彩佢衰到叫湘言頂罪，令湘言一下子人間清醒，眼神唔再迷失，一下子清澈晒。（公關提供）

失卻焦點嘅眼神，加深咗湘言對Sammy嘅失望感，直頭去到絕望。（公關提供）

因為清醒，湘言愈講眼神就愈堅定。最後佢咆哮出內心所有嘅冤屈。（公關提供）

陳曉華何廣沛四年內三度CP六度合作

對於湘言終擺脫渣男操控、重整自己重新出發，網民大表欣慰，並大讚廣沛及曉華在場口默契十足。官方今日還發布了廣沛與曉華為《非常》圍讀的花絮，花絮所見，雖然只是圍讀，但二人的劇本已畫滿記號，相當認真；而搞笑的是，當廣沛望到連圍讀都勁入戲的曉華時，數度忍不住笑，二人互動相當可愛。其實是次已是曉華與廣沛繼《回歸》、《異搜店》後第三度演CP，另外二人還合作過《食腦喪B》、《金式森林》、《新聞女王》等，以劇集播出日期計算的話，在短短四年內堪稱合作無間！廣沛受訪時也笑言與曉華演CP/合作的頻密度，在TVB是數一數二：「我同佢係幾Bro架，頭兩、三套 劇我哋真係唔熟，只係同事，但因為真係對得太多，呢一、兩年就Friend喇，大家都好清楚大家咩性格」，並搞笑謂：「其實係公司逼我哋Friend，呢段係用時間堆砌出嚟嘅友誼嚟。」

咪睇佢哋正式演出時咁有張力，其實佢哋私下綵排時好歡欣，仲睇得出佢哋感情好好，廣沛對住曉華，明顯係好開心同冇晒符。（公關提供）

苦背12版紙對白

談到曉華公開表示二人在探監場口要應付12版紙對白，廣沛補充指當日單是對對白及排位，也足足花了至少1.5小時：「平時最盡三版紙，六版紙係多架，拍攝過程順利嘅，主要係事前功夫要做足，對白要背到滾瓜爛熟。因為呢場戲長同埋要清晰掌握情緒轉換位置，例如幾時捉住曉華隻手，幾時要摑自己，呢啲都要仔細排練，加上拍攝上想一氣呵成、等情緒連接得好啲，所以我哋係一次過六版紙去排，前後排咗成至少1.5小時。」談到自摑戲，廣沛笑言至少冚了自己三、四十巴：「呢場戲至少三個角度拍攝，每次都至少冚自己五至六巴，估計至少冚咗三、四十巴走唔甩。同埋因為冚自己冇得留力，所以冚完都有少少唔記得對白，但值得嘅，冇理由8分鐘戲齋噏，要有啲動作場面。」

真係足足12版紙對白架！（公關提供）

曉華笑言與廣沛「稱媽道仔」

至於曉華，受訪時笑言與廣沛是「稱媽道仔」關係：「我雖則成日欺負呢個前輩，但我內心其實好欣賞佢，佢不眠不休、完全冇投訴、好勤力，我諗我地最夾嘅係信任，因為我信任佢，所以我對住佢已經去到直腸直肚嘅地步。」談到在劇中喊戲揮灑自如，曉華透露全靠賴慰玲一句點醒：「賴慰玲確實係一個好好嘅老師、分析師同埋夥伴，她好輕描淡寫嘅一句說話，就影響咗我拍攝感情戲嘅想法」，她透露演秦湘言時，她並沒有抱著「我很慘」的心態去演：「秦湘言每一滴眼淚其實係又勇敢又痛，佢好想擺脫一切，雖然好痛，但依然勇敢咁親手割下。我覺得呢種感覺只能夠喺心裡狀態非常鬆弛嘅時候先呈現到。」