羅啟豪首推國語歌進軍內地　挑戰一氣呵成唱38字　四登啟德體藝館

2026年剛開始，羅啟豪（Ramon）急不及待踏出音樂事業新一步，第一首國語歌《畫中密碼》（《有天做證》國語版）矚目上架，宣告Ramon正式進軍內地市場。

Ramon第一首國語歌《畫中密碼》（《有天做證》國語版）矚目上架。（公關圖片）

羅啟豪首推國語歌進軍內地

Ramon表示：「《有天做證》推出時，我已收到不少行內及行外人士讚賞，加上是外購劇《清明上河圖密碼》的主題曲，旋律以中國小調風編寫，很適合改編成國語歌；《畫中密碼》將在內地社交平台例如抖音作創意的特色推廣，希望為自己開拓更大的市場。」

Ramon表示新歌廣東版先前收到不少行內人士及途人讚賞。（公關圖片）

羅啟豪克服病痛一口氣唱足38字

廣東版《有天做證》以超高難度見稱，其中一句歌詞，Ramon需要一口氣唱出廿五個字已見功架，想不到《畫中密碼》再度升級，基於一個「密碼」，Ramon竟要一口氣唱出三十八個字！「我收到歌詞，真的是嚇了一跳！為了令文法通順，填詞人曾曙曦需多加一個字將兩句長歌詞連在一起，代表一口氣要唱足三十八個字！早前演唱會第一次現場演繹，開騷前又喉嚨痛，我最擔心就是這首歌，最終有驚無險，順利過關！」Ramon在社交媒體分享剛於愉景灣完成歌迷會「Busking Tour 第十二站：離島區」，亦有選唱《畫中密碼》，更於完場後為歌迷大搞簽名會及於地標白教堂前逐一獨照留念。

Ramon表示新歌《畫中密碼》一口氣要唱足三十八個字。（公關圖片）

Ramon在社交媒體分享剛於愉景灣完成歌迷會。（公關圖片）

拍MV入「高街鬼屋」取景

《畫中密碼》 MV 經已推出，主題與《清明上河圖》遙相呼應，《清明上河圖》記錄了九百多年前的城市繁榮景象，人們為生活奔波營役，彷彿和現世沒有兩樣，《畫中密碼》 MV 導演精心挑選香港多處景點，讓Ramon游走於西營盤社區綜合大樓、餘樂里、西區社區中心、東邊街、般咸道等，以亮麗畫面紀錄都市風貌與港人真實生活，Ramon笑言：「有幾個地點都是第一次去，譬如我聞名已久的高街鬼屋，現址西營盤社區綜合大樓；我向來喜歡具歷史風味的建築物，來到這座綜合大樓，最欣賞這裏獨特的歷史建築風格，花崗石外牆與拱形長廊採巴洛克式設計，配搭中式瓦頂，可以攞正牌拍MV打卡，好開心！」

Ramon為拍攝新歌MV游走香港多處景點。（公關圖片）

Ramon與西環餘樂里描繪昔日居民生活的特色銅像合影。（公關圖片）

走訪「醫院」展開尋根之旅

令Ramon留下深刻印象的還有西區社區中心，他順道展開「尋根」之旅：「這裏前身是我由細聽到大的贊育醫院，正是我爸爸出生的醫院，至今仍保留了原有的結構與陳設，如供病人等候的長櫈，我會想，當年嫲嫲懷着爸爸的時候，是否就坐在這張長櫈等看醫生呢？」

Ramon 借機前往「贊育醫院」尋根。（公關圖片）

羅啟豪四登啟德體藝館

近日Ramon應邀出席《盛世梵音 福佑香江》音樂會，跟譚詠麟、林子祥、葉蒨文、鄺美雲、陳潔靈等樂壇前輩同台，為來自世界各地逾千位佛教高僧獻唱。有心水清網民發現，自啟德體藝館啟用以來，Ramon在短短一年間已先後四次登場，是表演次數最多的「體藝館之星」，Ramon謙言：「好多謝網民幫我計數，好感恩有這些寶貴的演出機會，不過這些紀錄一定好快有人打破，希望將來亦有機會去主場館演出！」

完show後 Ramon 化身小粉絲與前輩巨星逐一打卡。（公關圖片）

今次陣容Ramon每位前輩都都非常喜愛。（公關圖片）

自啟德體藝館啟用以來，Ramon在短短一年間已先後四次登場，是表演次數最多的「體藝館之星」。（公關圖片）

羅啟豪為米雪「表演」

提到夢想成真，Ramon確實在今次音樂會完成了一個埋藏多年的心願，他興奮道：「今次同台每位前輩我都好喜愛，所以完場我便忙着追星，在每間化妝間門外耐心等待，希望與巨星前輩『集郵』，其中我更下定決心，要在米雪姐面前『表演』一次！」到底Ramon想「表演」什麼給米雪欣賞？「於外國生活時，我很喜歡上YouTube 看電視劇精華片段，尤其是《溏心風暴》系列，紅姨（米雪）掌摑女兒于素心（鍾嘉欣）那一幕最令我難忘，今次難得見到米雪姐，我終於可以面對面向她重演那句經典對白：『心女！你學埋佢哋嚟反我？！』逗得米雪姐哈哈大笑！」原來米雪也是《中年好聲音》的長期擁躉，之後更「反主為客」，不斷大讚節目出色，令Ramon等參賽者夢想成真，好替他們開心！