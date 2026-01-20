米倉涼子才聲明涉毒調查告一段落 驚傳警方已提交物證至檢方法辦
撰文：聯合新聞網
日劇女王米倉涼子日前涉毒，家裏遭到檢查部門搜索，配合調查長達3個月，演藝工作因此停擺。
她日前發出聲明，表示整體調查已經告一段落，沒想到今天就傳出，她因涉嫌違反毒品相關的《麻藥取締法》，遭到函送法辦。
根據日本媒體報導，關東信越厚生局緝毒部發現米倉涼子疑似和阿根廷籍舞者男友涉嫌持有非法毒品，因此對兩人同居的住處進行搜查，過程中查獲了類似藥物的東西，經過鑑定，確認是非法藥物。
這次警方將相關物證函送檢方，主角就是米倉涼子。雖然這個行動不代表被告有罪，但米倉涼子還是無法洗清染毒嫌疑，即便她先前聲明否認身心出問題，健康無虞「今後也會配合調查」，外界觀感已經將她和毒品畫上等號。
