男星坐監4年　羞揭「獄友輪流解決生理需要」　慶幸主管待他不薄

曾經因吸食毒品，持有2把槍被抓進監牢的張峰議，出來後金盆洗手，靠著4年在牢裏的日子，他寫出10首歌，推出首張創作專輯《有故事的人》。



他日前接受《TVBS新聞網》專訪分享監牢裏的生活，他坦言最怕遇到假日，因為12人住一間牢房，平日需要出去上課、工作，假日就只能擠在小房間，非常可怕。

張峰議（Instagram@vic.chang21）

張峰議獄友輪流解決生理需求

張峰議坦言自己很幸運，主管對他不薄，除了是當幹部，因為會結他，所以被選進才藝工廠，他可以利用時間去練結他以外，趁這時間他開始學習創作，最後還代表監所出去比賽，不過12個大男人都要擠在一間小舍房，被問到如何解決生理需求？他害羞表示，只能在舍房的馬桶角落，大家有默契的輪流去，視線自動往別的地方，但過程中空間呈現安靜狀態，他搖頭：

我根本無法在那種狀況下，就讓它自然排出。

張峰議《有你就夠了》表達對媽媽的愛

在入獄期間，張峰議媽媽幾乎每個禮拜都會去探視，媽媽眼裏滿是心疼，因為心裏知道，他是因為走不出失去爺爺的痛才誤入歧途，尤其看到媽媽有白頭髮，他更懊悔犯過的錯，更寫了一首《有你就夠了》表達對媽媽的愛。

走出監牢大門那一刻，張峰議形容「這段路走好久」，他內心開始想，決定當歌手，但要怎麼開始，花了1年多才找回節奏，期間都跟顏正國在一起，對方很努力幫助他，剛開始出獄，難免會有指指點點的聲音，直到跟顏正國拍了《少年吔》，有人才開始改觀，只是這時他選擇斷開過去，不打擾別人的人生。

+ 4

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】