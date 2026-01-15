日寫真偶像佐藤寬子10年前突未婚生子　生父身份終曝光竟是這男星

日本F級寫真偶像佐藤寬子擁有火辣身材，出道後迅速走紅並轉戰戲劇圈，然而2015年突宣布未婚生子，並對孩子生父隻字不提，至今超過10年，不過她近日受訪首度公開男方身份，正是知名舞台劇男星小西遼生。



報導曝光後，小西遼生立刻遭到輿論攻擊不負責任，緊急關閉留言功能，並表示已經認養了孩子，會負起照顧的責任。

日本F級寫真偶像佐藤寬子2015年突宣布未婚生子，並對孩子生父隻字不提，至今超過10年，不過她近日受訪首度公開男方身份，正是知名舞台劇男星小西遼生。（IG@memeco.s）

據《週刊文春》報導，佐藤寬子2011年認識主演《牙狼》成名的小西遼生，在排練動作戲的3個月期間，男方時常以教她動作戲為由接近，2012年便秘密交往，不久後就發現懷孕，但男方卻認為時機不好、會影響演藝工作，佐藤只好選擇墮胎，雙方仍繼續交往。

2014年她再次懷孕，男方依然對結婚、認親都態度消極，她這次決定生下孩子，獨立扶養，而雙方對養育費也沒有共識。

佐藤寬子決定自行扶養孩子後，小西遼生傳出與人氣女星地谷詩穗梨爆出「過夜約會」，報導還稱雙方2014年合作才交往，被抓包交往時間與佐藤寬子懷孕時間重疊。

隨著孩子越來越大，佐藤寬子的母親心疼孫子不被承認很可憐，佐藤寬子又收到《牙狼-GARO-》新作的演出邀約，讓她重新思考與孩子爸之間的事情，因此試著聯絡小西遼生的經紀公司，但卻收到小西的經紀人告知「小西說沒有這件事」，她氣得表示要做DNA鑑定。

之後小西本人聯繫他，更說出超傷人的話，「當初不是說過會自己一個人把孩子帶大嗎，我現在經濟狀況非常吃緊，是你自己說不需要養育費……」等語，但她並未說過「不需要養育費」這句話，但她最希望的是孩子能獲得法律上的認領。

經過數次交涉，小西遼生終於同意法律認領小孩，並答應支付每月3萬日圓（約1500港元）養育費。消息曝光後，小西遼生緊急關閉IG留言，但在1月9日透過粉絲俱樂部發文，承認是孩子的父親，已於2025年1月認養孩子，隔月就開始支付養育費，對女方接受專訪卻沒有先告知他而感到困惑，不過仍會自我反省，但演藝事業勢必受到影響。

至於佐藤寬子為何隱瞞10年才說出真相？她表示再度接到《牙狼》電視劇的演出邀約，她一度想要答應演出卻被家人反對，坦言現在說出真相也許太晚，但如果繼續瞞下去，

我就無法再踏出人生的下一步。

