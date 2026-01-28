澤尻英龍華被爆二婚　歷經離婚、吸毒入獄　與小14歲男友修成正果

39歲日本女星澤尻英龍華（前名：澤尻繪里香）近日傳出將與小14歲的男友於2026年春季舉辦婚禮的消息，立即引起網絡熱議。



兩人預計在偏遠島嶼舉辦小型婚禮，屆時僅邀請親友參加。

澤尻英龍華近日傳出將與小14歲的男友於2026年春季舉辦婚禮的消息。（Instagram@erika_sawajiri_zone）

更多澤尻英龍華照片：

+ 11

據日媒《FRIDAY》報導，澤尻英龍華與小14歲的男友穩定交往，目前居住在距離東京超過1000公里的偏遠島嶼上。

二人計劃在男方家鄉舉辦小型婚禮，屆時僅邀請親友參加，此消息尚未獲得澤尻本人或事務所的官方確認，引發廣泛關注。

澤尻英龍華的情史頗為坎坷，19歲時主演《一公升的眼淚》爆紅，22歲結婚，卻在24歲離婚，34歲時因吸毒入獄，直到38歲才重新復出，2025年末與男友被拍到共同跨年，顯示出兩人關係穩定。

【延伸閱讀】前SKE48主將宣佈結婚 秘戀相識10多年男團偶像 地下情3年零破綻（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 19

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】