黃智雯楊詩敏舞台劇一連15場爆滿　Mandy更做「表櫈」兼爆粗

一連十五場的港式爆笑舞台劇《天下無不西之閨蜜》，日前於灣仔壽臣劇院圓滿落幕。演出全數場次均告爆滿，座無虛席，全場觀眾投入長達120分鐘的密集笑彈之中，反應極度熱烈。



黃智雯 楊詩敏火星撞地球式演出

本劇由被譽為「最吵閨蜜」的黃智雯（Mandy）與楊詩敏（蝦頭）領銜主演，劇本由李偉樂改編、葉雯麗執導，故事以火星撞地球式的閨蜜同居生活為主軸，透過啜核貼地的情節與港式幽默，探討現代女性在愛情、友情與自我實現之間的種種掙扎與笑淚。

Mandy與蝦頭在劇中分別飾演性格南轅北轍的好姊妹。Mandy突破以往形象，飾演豪爽率直、不拘小節的Olive；蝦頭則一改以往形象，化身精緻「姿整」、對生活一絲不苟的Florence。劇情講述Florence離婚後被Olive收留，兩人因生活習慣迥異而引發連串爆笑衝突，溫馨公寓瞬間變成戰場，好姊妹更一度反目，劇情笑料百出，引發觀眾共鳴。

在尾場演出後的謝幕環節，現場驚喜不斷。兩位主演與導演除了衷心感謝十五場以來所有入場支持的觀眾及全體台前幕後人員外，更藉機為正在上映的電影《今天應該很高興》及賀歲片《金多寶》宣傳，呼籲大家繼續支持本地舞台劇及電影。值得一提的是，《金多寶》的導演及演員更是當晚的座上客，親身到場支持。

謝幕的最大驚喜，莫過於原本僅由Mandy與三位女演員合唱《友情歲月》的環節，臨時加插了終極彩蛋，蝦頭突然驚喜加入，與四位姊妹一同獻唱，更有劇中Oppa演員即場Beatbox伴奏，將現場氣氛推至頂點，為整個演出劃下完美而歡樂的句號。

港式爆笑舞台劇十五場圓滿落幕

在十五場演出結束後，兩位主演均表示非常不捨。蝦頭坦言：「好耐冇做過喜劇，今次挑戰好大，但鍛鍊好多。觀眾嘅Feedback話笑到人仰馬翻，聽到好開心，因為而家要令觀眾笑得出真係好難，但佢哋可以笑足兩個鐘，我覺得好正。」Mandy亦感慨說：「15場眨吓眼就完成，尾場觀眾反應特別熱烈，掌聲好大，係一個完美嘅Ending。我自己好恨做喜劇，雖然喜劇好難做，但今次遇到一班優秀演員，最開心係可以帶到歡樂俾觀眾，見到佢哋滿足嘅笑容，作為演員好滿足。」她更透露劇組每晚演出前都會設定秘密任務，增加互動與新鮮感，並特別感謝幕後團隊照顧她這位「論盡」演員，避免她摸黑撞牆或弄壞道具。

笑聲掌聲響徹灣仔壽臣劇院

劇中多個爆笑場面均來自排練時的即興創作。例如Mandy引發全場大笑的「表櫈」動作便是與導演及蝦頭對戲時撞出的神來之筆。Mandy笑言：「冇特別練過，原來我都做到！」她認為最大挑戰反而是如何流暢且不失時機地演繹劇中的粗口對白，為此在家反覆練習。蝦頭亦大讚Mandy：「現場好多男士都話呢個動作好難，佢仲做到咁多下，好犀利！」

對於Mandy而言，這次演出是一大突破：「今次跳出咗以往認真、斯文嘅形象，展現另一面俾觀眾。有觀眾DM我話好鍾意聽我爆粗，我覺得好搞笑又好開心。」她認為喜劇最難掌握節奏，而觀眾的笑聲與掌聲正是演出不可或缺的一部分。

蝦頭在劇中一場情挑Oppa的「突然一爆」戲份，反差極大，令觀眾印象深刻。她解釋道：「我哋讀完劇本覺得嗰場爭個突破位，想我嘅角色有個大爆發。同導演商量後試咗好多演繹方式，最後覺得見好就收呢個版本最適合。」被問到未來想挑戰的角色，蝦頭笑言想到一個創舉，如果重演不如和Mandy交換角色。並表示希望有機會挑戰舞台劇中較少見的奸角，尋求突破。

被問到未來想挑戰的角色，蝦頭笑言想到一個創舉，如果重演不如和Mandy交換角色。並表示希望有機會挑戰舞台劇中較少見的奸角。

兩人雖是第二次合作，但透過這次日對夜對的排練與演出，關係更進一步。Mandy說：「我同蝦頭性格好夾，相處得好舒服，大家又好鍾意研究戲。」蝦頭亦深感珍惜：「排練時大家互相認識深咗好多，我蝦碌時Mandy救我，佢蝦碌時我救佢，練出默契。真係好唔捨得，第15場好似做得最準確嗰場，但就要完結。」

面對極佳口碑與觀眾的熱烈要求，兩位主演均強烈表達希望原班人馬能夠重演甚至推出續集。Mandy期待道：「希望有2.0、3.0、4.0，最好有埋電影版！可以繼續帶開心俾觀眾，甚至衝出香港，同其他地方嘅朋友分享呢份歡樂。」蝦頭同樣希望更多觀眾能體驗這齣劇的魔力：「希望有重演機會，等更多觀眾可以感受到呢種歡樂，笑足兩個半鐘，有個輕鬆愉快嘅晚上。」