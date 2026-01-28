非常檢控觀丨鄭子誠為聲演亡魂戒唱K　網民憑表情指羅毓儀係真兇

TVB全新劇集《非常檢控觀》，逢周一至五晚八點半翡翠台播映。1月27日晚一集中，鄭子誠「好戲靚聲」演活「含冤亡魂」掀網絡解謎熱，親揭養靚聲4大秘技；成本單元最大嫌疑人，羅毓儀爆與鄭子誠對戲一個原因搞到勁驚！



《非常檢控觀》正熱播單元三「血古董」案，劇情懸疑味十足。劇中飾演鄭子誠女兒的羅毓儀，竟然聲稱能聽見爸爸「靈魂」聲音，引發網民熱烈討論。（官方提供圖片）

1月27日晚繼續是「血古董」單元，因父親饒英拔（鄭子誠飾）離奇失蹤多時、加上疑似藏著父親亡魂的「發聲赤盆」突然在家中出現，藝術系研究生女兒饒馨儀（羅毓儀飾）感事有蹊蹺，向包專員（馬德鐘飾）及展熊飛（吳偉豪飾）等人求助……經初步調查，赤盆上證實染有英拔血液，眾人並根據其他線索找到關鍵人物古董店老闆葉志健（林景程飾）及赤盆賣家龐喆（李成昌飾）……由於赤盆「證供」是破案關鍵，馨儀想盡辦法終令英拔亡魂透過赤盆指出殺死其真兇是馨儀大學教授何遠程（梁証嘉飾），馨儀聽畢面色大變…原來馨儀在英拔失蹤前曾與其發生激烈衝突，英拔直斥馨儀不知廉恥……

唔少網民勁好奇個赤盆到底係點發聲，到底係真撞鬼，定還是有科學原理係背後呢？就要密切留意劇情喇。（官方提供圖片）

非常檢控觀丨鄭子誠「好戲靚聲」演活「含冤亡魂」

雖然赤盆指名何遠程是兇手，但不少網民認為另有內情，並直指與教授過從甚密兼且表情經常古古怪怪的Yuki才是真兇：「係咪個女殺咗老豆」、「Yuki相當有嫌疑」、「一定係Yuki有問題，頭先有場戲好明顯」。對於單元的靈異題材，網民更是受落，大呼過癮之餘，並對赤盆發聲之謎大感好奇：「套劇幾好睇」、「無咩悶場」、「真係好似鬼片」、「諗起《回魂夜》」、「最後會點解釋子誠把聲」、「點科學解釋呢單嘢」、「真撞鬼？」、「唔通佢（指Yuki）用腹語？」

雖然赤盆指名何遠程是兇手，但不少網民認為另有內情，並直接與教授過從甚密兼且表情經常古古怪怪的Yuki才是真兇。（官方提供圖片）

當晚一集焦點，絕對是「音樂情人」鄭子誠的靚聲演出！為配合劇情，子誠近乎全集只透過聲線表達所有情感：「我死得好慘呀！我畀人殺死，靈魂附咗喺呢個赤盆上面，你哋官威好重，陽氣太盛，我講嘢好辛苦呀」、「係大學教授何遠程害成我咁架~」，短短數句已夾雜恨意、淒涼、痛楚及詭異感；另一段向林景程求助的場口：「我喺呢度呀，我喺呢度呀（逼切），我畀人害死，你要幫我呀」，子誠亦單憑聲線演活了冤屈淒厲感＋逼切感；而與阿女Yuki對話時，子誠的聲線則會多了一份窩囊，層次分明。

當晚一集焦點，絕對是「音樂情人」鄭子誠的靚聲演出！為配合劇情，子誠近乎全集只透過聲線表達所有情感，短短數句已夾雜恨意、淒涼、痛楚及詭異感；而與阿女Yuki對話時，子誠的聲線則會多了一份窩囊，層次分明。（官方提供圖片）

作為「血古董」靈魂角色的子誠，受訪時笑言是次獻聲演戲絕對是「正中下懷」：「一直以嚟我都覺得我用聲表達情感，係遠比我用樣嚟得得心應手啲嘅」、「主要都係電台訓練大派用場，初初入行時我做咗好多廣播劇，要單靠聲線表達角色感覺同情緒，呢啲恒久訓練令到我呢方面都有啲信心。」談到養聲心得，子誠笑言是絕不唱卡拉ok！「唔食辣、唔飲酒、唔食煙，最重要我唔唱卡拉ok，因為如果唔識用聲唱歌、只用喉嚨大嗌，對於聲線係長久損害，所以我唔唱歌，因為我到依家都未掌握到唱歌嘅竅門，點可以唱完把聲唔沙。」

非常檢控觀丨亂髮落泊藝術家造型勁搶

除了「好戲靚聲」，飾演失意藝術家的子誠，落泊造型亦是相當出位，有網民更分不出是真髮還是假髮。子誠受訪時親揭角色造型是假髮，笑言背後笑料百出，皆因撞樣無綫監製陳維冠，令不少台前幕後見到「假髮子誠」時肅然起敬：「有次迎頭撞到阿廉，佢好似唔識我咁，再行近啲，佢打招呼叫我阿Joe（陳維冠英文名）」、「其實長頭髮正正係我自己好鍾意嘅髮型，我都試過留長，奈何我頭髮偏硬，留完長之後好似一個地拖咁，好難梳理」。

鄭子誠呢個假髮造型夠晒Impressive。（官方提供圖片）

談到女兒Yuki，子誠讚不絕口：「Yuki係有趣嘅女孩子，佢好可愛，好用心去做每件事。每次見到佢都好開心，今次對佢嚟講係演技大挑戰，因為大部分時間對住死物去演戲。」子誠續指Yuki很多時只能靠現場助理編導幫子誠讀對白去交戲，相當考驗演技。Yuki受訪時則感激子誠私底下向她傳授了不少貼士，並笑言由於子誠做奸角太出色，故拍攝對手戲時忍不住會有「被害妄想症」：「因為子誠真係做好多奸角、又做得好好，搞到我有少少入咗血，有陣時對戲會唔知點解有種佢係咪要害我嘅懷疑，好搞笑。」