非常檢控觀丨羅毓儀抱盆喊冤戲呻難演　文青Look黑框眼鏡更藏玄機

TVB全新劇集《非常檢控觀》，逢周一至五晚八點半翡翠台播映。「現代陳世美」單元完結後，1月26日晚一集《非常檢控觀》開出新Case「血古董」。在一場金額龐大的古董拍賣晚宴中，一個名貴赤盆被激烈競投……之後，年青陶藝科學生饒馨儀（羅毓儀飾）拿着該個名貴赤盆到警局報案，聲稱父親饒英拔（鄭子誠飾）慘死後鬼魂藏於盆中，並透過赤盆與她傳話……



天生童顏嘅Yuki，仲要喊得咁淒涼，絕對惹人憐愛。（官方提供圖片）

非常檢控觀丨鄭子誠附身赤盆搵羅毓儀代為伸冤

第三個單元一開出，無論劇情及鏡頭拍攝均十分詭異，吸引力爆滿！至於單元主角羅毓儀Yuki，則無論造型或是演技均相當吸睛，不但密集式的喊戲惹人憐愛，網民對於Yuki劇中的文青打扮亦相當受落，大讚又Pure又True，Yuki不愧為童顏代表！談到造型，Yuki受訪時透露確實花了不少心機，除了連配飾都與陶瓷有關，她長期戴著的黑色粗框眼鏡更是暗藏玄機、與日後劇情發展有莫大關係。Yuki接受官方訪問時說：「個黑色粗框眼鏡係劇情指定需要嘅，至於點解呢？大家要繼續睇落去呀，之後嘅劇情會牽涉到眼鏡呢個重點。」並笑言觀眾追劇時可順道「Photo Hunt」陶瓷配飾增加樂趣。

羅毓儀Yuki劇中無論造型或是演技均相當吸睛，不但密集式的喊戲惹人憐愛，網民對於Yuki劇中的文青打扮亦相當受落，大讚又Pure又True。（官方提供圖片）

到底Yuki副黑色粗框眼鏡，有咩重大秘密呢？（官方提供圖片）

談到「血古董」一開始即有不少「閃靈」Feel的詭異鏡頭，Yuki笑言拍攝背後其實勁蝦碌又狼狽：「至於個盆哩，我記得有一幕我一打開道門、就見到個盆出現喺我個門前面，然後為咗營造靈異嘅氣氛，加上佢哋成日都想我嘅頭髮同衫好飄逸咁，所以劇組就開咗個風扇喪吹落我度，吹到我全程都覺得好似有沙飛入眼咁，最慘我拍嘅時候仲要係咁喊，副Con全程好似就甩就甩咁」、「同埋因為要就角度，有啲時候我唔可以真係望住個盆做戲，搞到成件事好怪、好搞笑咁。」

為咗增加詭異感，Yuki畀啲風吹到眼都乾呀！（官方提供圖片）

非常檢控觀丨羅毓儀與赤盆做對手全靠想像力

談到劇中長期要對著赤盆自言自言，Yuki坦言有難度：「始終我係第一次咁演戲，之前做同對手會有 Give and Take，依家就變咗成件事剩係得我自己一個輸出，變相我要自己諗晒所有 Give and Take。同埋家庭觀眾雖然會聽到子誠把聲喺個盆度傳出嚟，但其實我現場拍嘅時候，係PA讀對白俾我嘅，所以要syn番個情感都唔容易，要靠想像力同要夠投入。」Yuki又笑言由於陶瓷赤盆實物太重，故劇組特意安排了較輕便的「道具赤盆」給她抱著，可惜卻因像真度太高經常被撈亂，果真靈異背後笑料十足。

為咗令成日要拎住個盆嘅Yuki冇咁重負擔，劇組特登整咗個道具烏盆。（官方提供圖片）

當晚（1月26日）Yuki在個人社交網亦有落力宣傳《非常》，留言：「唔通呢個世界真係有鬼？」男友林俊其見狀，即醒目留言安撫：「唔使驚，家俊（林俊其《非常》單元角色名）喺度」，Yuki則撒嬌回應：「你算吧啦，淨係識得餵人食棉花糖」，連宣傳都可以耍到花槍，兩位果然厲害！