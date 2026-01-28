歡樂茶飯丨播放量破5億下飯神劇登陸TVB　中聲3兩大唱將合體獻唱

無綫外購新劇《歡樂茶飯》將由1月29日起，逢周一至周五晚九點半翡翠台播映，演員陣容包括：王影璐、李昀銳、昌隆 、馮嘉怡、隋俊波、董思怡、扈帷、韓陌、劉鈞、 倪虹潔等。



《歡樂茶飯》劇照（官方提供圖片）

《歡樂茶飯》故事簡介

《歡樂茶飯》是改編自中國網絡小說作家櫻桃糕作品《長安小飯館》。劇集講述現代少女沈韶光（王影璐飾）與家人誤入唐代永安城，用現代思維開設餐館販賣煎餅果子、火鍋、炸雞等現代美食，更憑他們的精湛廚藝征服了唐代人的味蕾，其後韶光更因此與唐代京兆少尹（副長官）林晏（李昀銳飾）結緣。後來二人更意外捲入朝堂權謀與家族冤案，過程中二人攜手展開一段溫情歡樂的關係。

王影璐飾演沈韶光（官方提供圖片）

《歡樂茶飯》無論上線前後皆熱度十足，劇集上線前預約人數達25.2萬人，累計有效播放量達5.12億，更榮登內地娛樂平台《貓眼》「2025年下半年喜劇熱度榜」榜首。集美食、愛情元素的《歡樂茶飯》包含以下絕對不能錯過的重點。

李昀銳飾演林晏（官方提供圖片）

看點1：「歡迎『光』『林』CP」 共譜浪漫愛情故事

流落唐代的沈家一家五口驚覺林晏（李昀銳飾）和他們的祖宗樣貌十分相似，直覺林晏就是他們的祖先。那邊廂沈家眾人還在猜度林家和自己一家的關係，這邊廂韶光（王影璐飾）竟然和林晏互生情愫！戲劇感十足之餘，二人在輪番交鋒和合作中對對方漸生感情，加上貼心的韶光為林晏帶來「家」的溫度。兩人從命運交錯到心意相通，構築出古今交融的浪漫愛情故事，更被觀眾熱捧為「歡迎『光』『林』CP」。

「歡迎『光』『林』CP」 共譜浪漫愛情故事。（官方提供圖片）

看點2：古代環境糅合現代氣息 引發連環笑點

圍繞劇集女主角沈韶光的五口之家誤闖唐代，一方面小心行事避免現代人身份曝光，但另一方面，卻又大剌剌地將現代的經商套路複製至古代，不論是擺攤檔、拍短片、團購，甚至將現代各種營銷手段，例如：「會員積分」、「儲簽名享折扣」等方法套至唐代。如此充滿違和感的行徑，卻能屢次引發觀眾笑點。

劇集圍繞女主角沈韶光的五口之家誤闖唐代，一方面小心行事避免現代人身份曝光，但另一方面，卻又大剌剌地將現代的經商套路複製至古代，如此充滿違和感的行徑，卻能屢次引發觀眾笑點。（官方提供圖片）

看點3：劇中精緻美食令人胃口大開 享「下飯神劇」美譽

作為美食劇，劇中當然不乏各種精緻菜式！而劇組亦經過一輪準備功夫，將真實唐代美食細緻還原，觀眾紛稱此劇是最好的「下飯神劇」，甚至形容劇集為「古代版《舌尖上的中國》」！隨著劇集開播後熱度不斷攀升，更和許多知名飲食品牌展開合作，推出各種火鍋套餐、網紅點心等特色產品。

作為美食劇，劇中當然不乏各種精緻菜式！而劇組亦經過一輪準備功夫，將真實唐代美食細緻還原，觀眾紛稱此劇是最好的「下飯神劇」，甚至形容劇集為「古代版《舌尖上的中國》」！（官方提供圖片）

看點4：編+導擅長古裝視覺美學 質素有保證

《歡樂茶飯》由擅長古裝視覺美學的白雲默擔任導演，聯同古裝輕喜劇《川內相親》（TVB版本名稱）編劇紀桑柔，以及青春校園愛情劇《秘果》編劇丁璐，根據小說版《長安小飯館》為藍本，為古裝劇集注入輕喜劇色彩元素。

《歡樂茶飯》劇照（官方提供圖片）

看點5：劇組用心打造服裝設計 場景設定呈現古代市井煙火氣

劇組用心打造劇中服裝和道具等小細節。服裝方面，為帶出沈家眾人融入唐代市井煙火氣，幕後團隊採用了大量撞色混搭服裝，色彩明快但絕不輕浮，令沈家一家人的造型更鮮活。而唐代盛行的「盛唐燈會」、「胡商酒肆」（酒館）等特色場景，劇組亦用心還原場景，務求令觀眾融入唐代充滿市井味道的環境之中。

劇組用心打造劇中服裝和道具等小細節，力求還原呈現唐代盛行的「盛唐燈會」、「胡商酒肆」（酒館）等古代市井煙火氣。（官方提供圖片）

看點6：《中年好聲音3》兩大唱將張與辰+劉洋為劇集獻唱主題曲

和劇集《歡樂茶飯》同名的主題曲，將由《中年好聲音3》兩大唱將張與辰連同劉洋合唱。二人繼去年中秋節合唱《如願》後再度同場獻唱，令人期待。