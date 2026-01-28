非常檢控觀｜游嘉欣白背心熱褲飛擒大咬　吳偉豪巨型麒麟臂極吸睛

《非常檢控觀》逢周一至五晚八點半翡翠台播映。昨晚（27日）一集「貓鼠CP」吳偉豪與游嘉欣意外上演爆笑床戲，吳偉豪憑「無敵麒麟臂」震懾鏡頭，而游嘉欣則以白背心熱褲造型主動「進擊」。這場充滿視覺衝擊的「肉搏戰」，讓網民紛紛大讚：「畫面太Dope了！」

昨晚（27日）一集「貓鼠CP」吳偉豪與游嘉欣意外上演爆笑床戲。（公關提供）

吳偉豪游嘉欣搞笑床戲

昨晚（27日）一集，因成功入屋被網民封為「貓鼠CP」的吳偉豪（展熊飛）及游嘉欣（白逸桐）上演了一幕香艷不足、搞笑有餘的床戲。劇情講述展熊飛為了逼令桐桐出手幫忙查案，暗中捉走了桐桐的錦毛鼠，更一度令錦毛鼠走失…求鼠不得的桐桐衝上展Sir家中尋鼠，引爆連場鬥氣……結果一次意外，桐桐整個人撲向躺在床上的展Sir，成就了之前播出預告時已引爆期待值的床戲畫面！

桐桐衝上展Sir家中尋鼠，引爆連場鬥氣…結果一次意外，桐桐整個人撲向躺在床上的展Sir，成就了之前播出預告時已引爆期待值的床戲畫面！（公關提供）

吳偉豪麒麟臂大爆發 vs 游嘉欣MK味造型

昨晚「豪游CP」搞笑床戲令網民錯足兩大重點！未知是鏡頭角度問題、還是吳偉豪真的太大隻，在不少鏡頭中，吳偉豪的無敵麒麟臂均相當呼之欲出，山形線條極之吸睛！至於游游的「白背心熱褲」打扮，亦令網民百看不厭，更以潮語「Dope」大讚游游身形一流：「游嘉欣幾Dope」、「游游好有MK味」、「游游集集都白滑背心」、A0女神好正，夠進擊！」

在不少鏡頭中，吳偉豪的無敵麒麟臂均相當呼之欲出，山形線條極之吸睛。（公關提供）

至於游游的「白背心熱褲」打扮，亦令網民百看不厭，更以潮語「Dope」大讚游游身形一流。（公關提供）

游嘉欣相當進擊

昨晚場口，游游釋演的桐桐確是相當進擊，無論是「飛擒大咬」或是「化解尷尬」，均由桐桐採取主動；至於鏡頭背後，根據無綫官網今日發布的場口花絮，游游同樣比吳偉豪主動及進擊。片段所見，當現場攝影師教兩位主角如何擺甫配合鏡頭時，游游全程表現雀躍，彈來彈去之餘又勇於發問，活潑非常；相反吳偉豪則全程表現靦腆，面對攝影師「假扮」游游挨到近一近時，吳偉豪更是嚇到窒一窒兼擰歪頭爆笑，現場熱鬧非常。

現場攝影師教兩位主角如何擺甫配合鏡頭。

游游全程表現雀躍，彈來彈去之餘又勇於發問，活潑非常。相反吳偉豪則全程表現靦腆。（公關提供）

游嘉欣嫌吳偉豪悶

談到現場望落好像特別主動，游游笑言是為了令吳偉豪好過點才鼓起勇氣：「我覺得如果嗰啲場合我尷尬嘅話，佢（吳偉豪）應該會更加尷尬，所以我選擇做勇敢嗰個！」游游續指由於與吳偉豪都是I人，故此私下甚少溝通，但因性格相似，故此相處得都舒服，並笑言成日嫌吳偉豪悶：「我會話佢比我更加悶同老正，佢會好正路咁答問題，所以有時候可能我會窒吓佢，嫌佢悶咁。」

游游指由於與吳偉豪都是I人，故此私下甚少溝通，但因性格相似，故此相處得都舒服，並笑言成日嫌吳偉豪悶。（公關提供）

吳偉豪認真鑽研床戲

吳偉豪受訪時被問到麒麟臂為何如此Jumbo時，他謙稱是劇組功勞及靠平時多鍛煉：「都係燈光（打得好），當然一有break時我都會做吓掌上壓去谷吓。開戲之前要盡量操弗啲，因為開緊戲時基本上冇乜時間同精力做Gym。」他續指為了將這場床戲玩到盡，他與游游及劇組無論手腳擺位、揸枕頭力度，及「喺咩方向令啲光射到塊面」都有深入討論，相當認真。