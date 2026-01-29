劉德華師弟爆紅後傳銷致富日賺6萬　兒子被爆吸毒約炮更亮刀襲警

台灣樂壇再爆「星二代」崩壞醜聞！有「劉德華最強師弟」美譽的59歲「金曲歌王」伍思凱（Sky Wu），90年代憑一曲《特別的愛給特別的你》紅遍兩岸三地。近年盛傳他因投資加密貨幣致富，過著神隱的半退休生活。然而，正當老父坐擁巨額財富之際，其31歲兒子伍諒（原名：伍靖）卻被踢爆私生活極度混亂，近日更捲入吸毒、約炮及恐嚇等驚天醜聞，與父親的形象形成強烈對比。



有「劉德華最強師弟」美譽的59歲「金曲歌王」伍思凱（Sky Wu），90年代憑一曲《特別的愛給特別的你》紅遍兩岸三地，但其31歲兒子伍諒（原名：伍靖）卻被踢爆吸毒、約炮及恐嚇等驚天醜聞。（網上圖片）

父憑《特別的愛》奪金曲獎 轉型傳銷日入6萬

伍思凱在90年代是華語樂壇的中流砥柱，1990年推出的經典金曲《特別的愛給特別的你》唱到街知巷聞，更強勢奪得香港電台十大中文金曲獎，當年風頭之勁絕對不輸同期的「四大天王」。而劉德華作為伍思凱在寶藝星唱片時期的「大師兄」，兩人更是關係密切，華仔膾炙人口的《再會了》正是改編自伍思凱的作品《不要再提我的名字》。

劉德華作為伍思凱在寶藝星唱片時期的「大師兄」，兩人更是關係密切，華仔膾炙人口的《再會了》正是改編自伍思凱的作品《不要再提我的名字》。（小紅書圖片）

伍思凱在90年代是華語樂壇的中流砥柱，1990年推出的經典金曲《特別的愛給特別的你》唱到街知巷聞，更強勢奪得香港電台十大中文金曲獎，2004年榮獲台灣金曲獎「最佳國語男演唱人」後，伍思凱逐漸轉戰內地並在近年淡出幕前。近年來市場盛傳他眼光獨到，近年積極投資虛擬貨幣並加入相關傳銷體系，更介紹不少圈中好友入局。據指其業績驚人，高峰期一天收入可超過6萬港元，早已是圈中的隱形富豪。

伍思凱在90年代是華語樂壇的中流砥柱，1990年推出的經典金曲《特別的愛給特別的你》唱到街知巷聞，強勢奪得香港電台十大中文金曲獎，2004年更榮獲台灣金曲獎「最佳國語男演唱人」。（TVB）

近年來市場盛傳伍思凱眼光獨到，近年積極投資虛擬貨幣並加入相關傳銷體系，更介紹不少圈中好友入局，據指其業績驚人，高峰期一天收入可超過6萬港元。（IG@skywu723）

兒子遭踢爆以大麻誘女約炮 社媒發聲明否認

可惜伍思凱累積的財富似乎未能讓兒子行正路。現年31歲的伍諒近日遭台媒大爆料，指他利用父親的名氣及「星二代」光環，在交友軟件上四處獵艷。爆料者指控，伍諒在對話中常有意無意提及父親是伍思凱以營造多金形象，更涉嫌以免費提供大麻作餌，誘騙多名女性發生性行為。甚至伍諒自爆有3、4名固定炮友，並依賴偉哥及大麻助興，私生活極度荒淫。面對指控，伍諒隨即發表聲明全盤否認，並表示將保留法律追訴權利。

現年31歲的伍諒近日遭台媒大爆料，指他利用父親的名氣及「星二代」光環，在交友軟件上四處獵艷，更涉嫌以免費提供大麻作餌，誘騙多名女性發生性行為。（IG@lennywumusic）

雖然伍諒在社媒否認約炮吸毒，但其過往的黑歷史卻是「一籮籮」，回流台灣後，其情緒控制問題更見嚴重。

伍諒在社媒否認約炮吸毒（IG@lennywumusic）

伍諒在社媒否認約炮吸毒（IG@lennywumusic）

據悉在2020年伍諒就闖入前女友住處騷擾，還失控辱罵到場處理的警員，狂爆粗口「X你娘X掰」及人身攻擊「你長那麼醜、很可悲」，期間更動粗揮拳腳踢，最終因妨害公務罪被判拘役50日及緩刑2年。然而他死性不改，在法院向前女友發出保護令後，仍無視法紀，透過通訊軟件傳送「破X」、「看我怎麼找黑道弄死你」等恐怖訊息恐嚇女方，結果再次因違反保護令及恐嚇罪，被判處拘役40日。

據悉在2020年伍諒就闖入前女友住處騷擾，還失控辱罵到場處理的警員，狂爆粗口「X你娘X掰」及人身攻擊「你長那麼醜、很可悲」，期間更動粗揮拳腳踢，最終因妨害公務罪被判拘役50日及緩刑2年。（IG@lennywumusic）