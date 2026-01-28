凍齡女神伊能靜激減10斤回春　剪劉海練普拉提　豪言今年必定重生

57歲的凍齡女神伊能靜，與大陸演員秦昊結婚至今感情穩定，生活重心的轉變也讓她對人生有了更多體悟。



近日，伊能靜在社交媒體上感性發文，分享一段深刻影響她的「人生三次躍進」論點，並驚喜宣告自己已做好準備，將在2026年迎來屬於自己的「第三次躍進」。

57歲伊能靜近日有感而發，分享「人生三次躍進」金句，坦言曾因戀愛腦與家庭錯過機會。（微博@伊能靜）

錯過的前兩次躍進：戀愛腦與家庭瑣事

伊能靜引述的一段話指出，人生有三次翻轉命運的機會。第一次是25至35歲，往往因年輕、戀愛腦而錯過；第二次是35至45歲，卻因走入婚姻、為孩子與生活瑣事奔波而分身乏術。

如今，年近六十的她感觸極深。她認為，第三次機會正是60歲以前，當孩子長大、看透人生，女性終於能甩開束縛，全然地成為自己。伊能靜堅定地表示：

這一次，我會全力以赴地迎上去，不再被耗損。

預言2026是「重生之年」：秦昊、小哈利皆屬馬

面對即將到來的2026年（農曆丙午馬年，民間俗稱「赤馬紅羊」），屬猴的伊能靜展現出強大的自信與氣場。她幽默提到，生命中最重要的兩個男人——老公秦昊與兒子小哈利（恩利）全都屬馬。

她將2026年定義為「清算與重生」的一年，認為只要過去沒有荒廢，這就是最好的年份：「我是馬上封侯，屬猴的人能全然駕馭這次的火馬，並以我屬水的雙魚，澆去火的焦躁。」

狀態巔峰！剪瀏海、練普拉提瘦下10斤

除了心境轉變，她也分享近來的生活調整，包括剪了十年未動的斜瀏海、成功瘦下10斤，開始練習皮拉提斯、調整飲食習慣，更重視內在狀態。她坦言自己刻意減少社交，卻選擇用更多時間去看世界、傾聽內心，讓身心維持在更健康的平衡中。

伊能靜也大方分享她的開運小撇步，建議這一年「少穿紅、多用金與藍」，並提醒大家要「多聆聽、少衝動」。文末，她展現出罕見的野心，宣告自己將不在乎外界聲音，向人生的最大可能跨越。

伊能靜微博全文如下：

最近那段話真的很影響我。



「你的人生會有三次躍進的機會，第一次是你的25-35，但你那時候太年輕、戀愛腦、搖擺不定、不珍惜，於是，你錯過了第一次。



第二次是你的35-45，你知道你該做出改變，你知道你需要跳出舒適圈，你知道時間越來越不堪用，但你結婚了，有孩子了，你的時間被生活的各種瑣碎分割，於是，你錯過了第二次。



第三次是你的六十歲以前，你的孩子長大了，你看清楚人生了，你知道自己還有很多可能，男人不再讓你牽絆，你終於勇敢的站在漩渦裡，就像颱風來時，你站在颱風眼裡，一切讓你遠離你自己的，你都要甩出去，這一次，你全力以赴的迎上去，被耗損，你全然成為自己。 」



六十歲對我並不是遙遠的數字，我也能感覺到2026年的開始，命運好像比任何時候都蠢蠢欲動，我能感覺這是屬於我的年份，赤馬紅羊，我是馬上封侯，屬猴的人能全然駕馭這次的火馬，並以我屬水的雙魚，澆去火的焦躁奔跑，讓馬盡情奔跑。

秦先生是馬，恩利也是馬。



而馬是清算也是重生的一年，只要你過去沒有荒廢，2026年就是你的。



少穿紅、少在家放太多大面積的紅色，金色、藍色都是今年幸運的顏色，金生水，藍色本來就是海洋的色彩。多聆聽、少衝動、三思後行，這匹馬不會帶你走錯路，燒傷自己。



剪了十年沒剪的斜瀏海，瘦了十公斤，開始練習普拉提，更健康的飲食，更關注內心，減少社交卻更多的去看世界。



這個難能一遇的馬年，希望我們彼此相守，今年的我會野心勃勃地、不在乎外在任何的聲音，向最大的可能躍進。



