非常檢控觀｜林智樂跳海戲慘遇水曱甴　「0分跳水」動作惹笑網民

《非常檢控觀》逢周一至五晚八點半翡翠台播映。昨晚（28日）劇情驚現大反轉！除了真兇身份曝光讓觀眾大跌眼鏡，焦點更落在「寶藏新人」林智樂身上。他為了逃避追捕，不惜在滿布水曱甴的海中上演「零分跳水」；游嘉欣亦大方派福利，憑藉一幕「飛躍滾床單」大晒美好身段。

林智樂為了逃避追捕，在海中上演「零分跳水」。（公關提供）

劇情驚人反轉

當前晚（27日）大部分網民都覺得馨儀（羅毓儀飾）有機會是兇手時，昨晚（28日）劇情再爆出驚人發展！原來馨儀聽到何遠程名字之所以面色大變，是因自己曾被對方利用製作膺品…展熊飛（吳偉豪飾）查到顏映朱（陳庭欣飾）拍賣行可能出售非法走私古董，幾經調查，展Sir發現被英拔（鄭子誠飾）亡魂指控殺人的何遠程，與太太映朱及龐喆（李成昌飾）在工場辦公室內密會，三人及後齊齊因涉嫌謀殺英拔被捕……

昨晚（28日）劇情再爆出驚人發展！（公關提供）

林智樂「0分跳水」逃捕

昨晚值得關注的，是劇壇新鮮人林智樂的瞓身演出。飾演逸桐（游嘉欣飾）義兄蔣平江的林智樂（Felix），劇中因涉非法走私古董案被捕，包專員（馬德鐘飾）遂找來王頌星（陳煒飾）為其擔任辯護律師。眾人討論案情時，鏡頭重回林智樂走私斷正一刻，為了甩身，林智樂當場二話不說、九秒九跳入大海…Felix的獨特跳水動作，更馬上吸引了不少網民關注，紛紛留言雀躍研究：「跳水動作0分、落水動作0分」、「對腳係咪應該咁擺」，認真抵死。

Felix的獨特跳水動作，更馬上吸引了不少網民關注，紛紛留言雀躍研究：「跳水動作0分、落水動作0分」、「對腳係咪應該咁擺」，認真抵死。（公關提供）

難忘成個橋躉都係水曱甴

談到跳水戲，Felix受訪時透露當時附近全是水曱甴之餘，還Keep住「乾濕夾擊」拍攝跳水戲及文戲，幸好拍攝時是夏天才沒有太辛苦：「成個橋躉都係水曱甴，但去到嗰個位都冇計。我一跳落去已經成身都係泥，但啲水曱甴好得意，一見到我埋去就會自動散開，同埋啲海水原來極咸。」Felix續指當日同時還要兼顧水位深淺及自身安全問題，相當不容易。另談到在劇中與煒哥有不少對手戲，Felix透露二人原來早有淵緣，並感激煒哥一直親切的鼓勵他：「同煒哥合作呢套劇前，佢已經成日鼓勵我；嗰次拍完《回歸》，佢助手邀請咗我去煒哥生日會，之後我哋傾多咗偈，每次見面煒哥都會為我打氣、又會喺我Social Media留言Comment，好多謝佢。」

呢場跳水戲意外成為焦點，其實現場拍攝時，Felix真係幾辛苦架。（公關提供）

林智樂透露與陳煒原來早有淵緣，並感激煒哥一直親切的鼓勵他。（公關提供）

林智樂棄英國學位回港追夢

雖然Felix入行未夠5年，但已試勻唱歌、拍劇及主持等不同工作，當中唱歌的成績更是相當驚人。Felix2021年因報名參加首屆《聲夢傳奇》成功入圍，毅然放棄在英國繼續升學的機會回港參賽，以17歲之齡成為首屆最年輕男參賽者。2024年年尾，林智樂因在《聲生不息·大灣區季》中獻唱《完全因你》表現出色，被譽為TVB「寶藏新人王」，實力早獲認證。

2024年年尾，林智樂因在《聲生不息·大灣區季》中獻唱《完全因你》表現出色，被譽為TVB「寶藏新人王」，實力早獲認證。（小紅書＠林智樂 Felixxxx）

游嘉欣飛躍滾床單

昨晚另一亮點，是游嘉欣飛躍滾床單畫面，夠晒全情投入活潑之餘，個樣又夠晒冧豬兼同時大晒美好身段，難怪網民勁buy。

游游滾個床單都成為熱話，留意番佢連頭髮都飛揚過人，成場戲真係好有活力同夠晒開心架！（公關提供）

