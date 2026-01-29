非常檢控觀｜李成昌皮笑肉不笑超強演技　一場3分鐘戲震驚觀眾

《非常檢控觀》逢周一至五晚八點半翡翠台播映。金牌綠葉李成昌在茶館化身「笑面虎」，以三分鐘神級演技「大晒冷」，與馬德鐘展開一場高智商心理戰。兩人單靠銳利眼神與「句句有骨」的台詞隔空開火，火藥味濃得令人窒息！

李成昌與馬德鐘展開一場高智商心理戰。（公關提供）

李成昌與馬德鐘「隔空開火」

齊集新人及實力演員的《非常檢控觀》，在這兩集亦為金牌綠葉李成昌設計了一場為時約3分鐘的演技晒冷場口，並與馬德鐘單靠眼神及笑容「隔空開火」、張力十足。劇情講述明知馬神來者不善的李成昌，在暴風雨前夕先故作悠閒泡茶，抓緊機會拋出一句「我覺得你需要飲番杯」作下馬威之餘，還不忘寸爆鮮有在親友前露面的馬神：「我幾驚你唔記得我呢個世伯。」當馬神表示不好意思打擾時，李成昌再吼準時機作出攻擊：「咁今次你又打搞我？」

笑笑吓突然得你一句，自然顯得寧舍兇狠。（公關提供）

馬神眼神都好有戲架。（公關提供）

笑言問人點解打搞自己，你話幾心寒吖。（公關提供）

李成昌「皮笑肉不笑」

面對李成昌一副「皮笑肉不笑」的暗藏殺機狀態，馬神決定速戰速決單刀直入講赤盆，李成昌全程雖展現智者般的祥和笑容，但眼神卻夾雜陰險與深藏不露，感覺相當複雜。經過二人多番銳利眼神交鋒後，李成昌四両撥千斤扯開話題，但仍不忘句句有骨、笑住寸爆馬德鐘：「你知唔知點解我揀茶館呢度？你就最怕你望住我（惡）」、「搞到我周身唔聚財，唔飲番杯茶定吓驚都唔得。」面對李成昌這隻「笑面虎」，馬神亦沒有虛發子彈、吼準時機打擊對方：「你啲情緒有啲咩唔見得光，咁怕被我感受到嘅？」二人連珠炮發式的高智商唇槍舌劍，再配以李成昌挑機式「先兇後笑」的心寒式收尾，連場口更見精彩。

呢個眼神同狀態，絕對只有四個字-深藏不露。（公關提供）

眼神交峰兩位都交足戲。（公關提供）

一秒變兇狠。（公關提供）

再一秒又變番笑面虎。（公關提供）

