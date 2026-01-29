鼎爺認龔嘉欣做唯一徒弟地位超譚玉瑛　肥媽即場開班傳授溝仔秘訣

《在家宴客60道菜》（以下簡稱為《60道菜》）由龔嘉欣（Katy）夥拍7大名廚主持，逢周一至周五晚10點半翡翠台播映。

鼎爺親證嘉欣地位超越譚玉瑛？

與7大名廚相處已達至如魚得水的嘉欣，激罕地獲鼎爺允許即場試學劏鱔，鼎爺揚言：「連譚玉瑛都未試過」之餘，更直指嘉欣是自己「唯一飲食節目唉吔徒弟」，嘉欣聞言即醒目地即場拜鼎爺為師，場面熱鬧。當正嘉欣「半個女」的鼎爺，又與嘉欣開心「想當年」，當嘉欣八卦追問：「阿爺，你後生實好靚仔」時，鼎爺先是笑意滿滿：「幾啦」，之後經嘉欣氹多兩氹指他多人追時，再忍不住沾沾自喜自誇一番：「（我後生嗰陣）身材好，又高大，貓王髮型、28吋腰、43吋長腿、39吋半胸、10幾吋手瓜。」嘉欣聞言即開心地狂篤鼎爺手臂，二人互動相當搞笑。

肥媽開班傳授溝仔秘訣

除了鼎爺，肥媽一樣勁錫嘉欣，更相當關心嘉欣感情事。其中一Part二人齊齊品嚐肥媽炮製的「蒜蓉胡椒蝦」時，嘉欣聽到肥媽講述昔日為老公剝蝦的甜蜜小事時，忍不住有感而發：「有一次有個人剝咗隻蝦畀我食，我覺得好感動呀」，肥媽沒好氣謂：「呢個人好容易呃咋喎」，之後再肉緊追問：「你覺得佢對你點吖？」嘉欣聞言竟哈哈大笑說出：「佢應該xxx我嘅！」隨即遭肥媽嫌棄「捉到鹿唔識脫角」、並即場向嘉欣傳授「溝仔大法」，想知嘉欣答咗咩，以及肥媽如何幫嘉欣腦洞大開？密切留意今、明兩晚的《60道菜》。

大廚秘技分享

今（29日）、明兩晚播出的《60道菜》，繼續資訊笑料兼備，而教授的八道宴客菜分別為「欖角陳皮蒸黃魚」、「鹹魚醬薑蔥焗花蟹配脆腸粉」、「栗子花膠炆鴨」、「金玉滿堂」、「燒西冷配韓式阿根庭青醬」、「炸鱔球配西檸汁」、「蒜蓉胡椒蝦」及「雞樅菌鮮竹炒四色椰菜花」，當中最衝擊的，是以臘腸、橙皮、芋頭、番薯炮製的潮式甜品「金玉滿堂」。這兩集7大名廚繼續火力全開傳授下廚秘技，肥媽會教大家超實用的洗魚去腥大法及處理雪藏蝦秘技，李家鼎會揭曉令炸鱔變得更脆更滑的靈魂材料，邵德龍則會教大家如何以五花腩提升焗蟹鮮味。