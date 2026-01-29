王敏奕低胸裝現身中環回應曾志偉卸任傳聞　親解是否考慮過雪卵

時尚女星王敏奕盛裝現身中環出席活動。（官方提供圖片）

女星王敏奕1月29日盛裝現身中環，出席了國際品牌的最新時裝活動。身穿一襲低胸搶眼裙裝的她，甫到場便吸引眾人目光，更急不及待投入欣賞品牌的最新系列，展現其獨到的時尚品味：「其實自己本身都好鍾意呢個品牌，我一做fitting我已經好鍾意！自己鍾情於簡約優雅吊帶裙風格，認為今季系列中的淺藍色配白色組合，完美符合自己個人喜好。」

（官方提供圖片）

王敏奕更強調，她揀選服飾時最重視的並非「性感」與否，而是舒適及自我風格的展現。她堅定地表示：「著衫最緊要係舒服，同埋要清楚自己鍾意啲咩，著得出自己一個感覺為主，所以我冇乜諗性感或者唔性感，呢套衫我著得好舒服、好鍾意。」

（官方提供圖片）

王敏奕揚言未有需要雪卵

近日有報導指她為好友糖妹「打針」雪卵，她表示緊張到手震：「我聽佢講好多年㗎啦，我覺得佢有呢個諗法想去做呢件事，我一直都好支持佢。雖然我個人冇辦法陪佢飛去台灣進行呢件事，我都好慶幸佢有一part係返香港要support嘅，佢都係俾一個機會我去參與。」對於「打針」一事，王敏奕坦言自己也心生畏懼，甚至形容針頭的長度令人心驚：「我打都手震㗎，啲針原來咁長㗎，都驚啊，唔係嗰啲短嘅針。」被問及是否有考慮凍卵時，她坦白回應：「暫時未有需要。」

（官方提供圖片）

提到老爺曾志偉卸任TVB高層後，她未聞對方新動向：「我都冇獨家消息，臨近年有新年，希望可以大家放個假先啦，有啲咩都新年後再繼續過一個新嘅一年，好嘅一年再出發啦。」王敏奕透露工作未受老爺卸任而減少，對即將展開的新項目充滿期待：「其實都好好彩嘅，即係有啲好好嘅機會啦，嚟緊都會有新嘅project，都覺得係好有興趣嘅，好期待可以快啲同大家見面。」