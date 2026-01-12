王敏奕意粉食譜｜蘑菇意粉6秘訣　3步秘製卡邦尼醬汁意粉用哪種？

王敏奕｜意粉食譜｜「最佳女配角」王敏奕演技廣受好評，迎來事業高峰，除了演藝事業出色，原來她對下廚亦極有心得，曾因為家人準備年夜飯，被讚「賢妻」典範。其實早於5年前，她在TVB節目中也示範炮製蘑菇貓耳貝殼粉已驚艷全場，究竟她有哪些獨門秘訣？



王敏奕下廚｜《今晚請客》顯身手 驚艷全場

除了王敏奕憑「劉艷」一角拿獎，《新聞女王2》劇組更橫掃多項大獎。一眾演員齊齊開心慶功，席間曾國祥驚喜現身與老婆王敏奕一起慶祝，兩人全程眉開眼笑肩貼肩互動，幸福畫面羨煞旁人。隨著王敏奕奪獎成為焦點，不少人紛紛「考古」到她還是一位廚藝高手，更參加過多個烹飪綜藝節目，簡直入得廚房，出得廳堂，難怪丈夫對她寵愛有加。以她5年前參加TVB綜藝《今晚請客》為例，當時她製作的蘑菇貓耳意粉，味道驚艷全場。

王敏奕下廚｜王敏奕蘑菇意粉6秘訣

雖然意粉做法簡單，但她也有獨門心得，連卡邦尼醬汁都是自己配置。

1. 手撕啡蘑菇 更好吸汁

撕掉啡蘑菇的蒂頭再用手隨意地撕開菇身。蘑菇斷面不規則，能更好地吸收醬汁，也能保留原始口感。

第一步手撕啡蘑菇，更好吸汁。（TVB綜藝@YouTube）

2. 意粉挑選貝殼粉 包覆醬汁更佳

王敏奕建議，最好選擇貝殼意粉，這樣吃的時候可以連同醬汁一起吃。準備4公升水，煮滾后加鹽（每1公升水就放1匙鹽），水滾再下意粉煮10分鐘即可提前撈起，預留2分鐘的硬度。王敏奕提醒，最好不要蓋鍋蓋。讓意粉在滾水中不斷翻滾，受熱均勻才不會黏在一起。煮好的意粉水千萬不要倒掉，留著後續備用。

王敏奕建議，最好選擇貝殼意粉，煮10分鐘即可。（TVB綜藝@YouTube）

3. 自製卡邦尼醬汁 1隻全蛋+5隻蛋黃

在碗中打1隻全蛋與5隻蛋黃，再加入大量芝士粉與黑胡椒，不僅能提味還能去除菇類的青草味。王敏奕表示，攪拌到微稠的狀態即可。

王敏奕表示，3步即可製作卡邦尼醬汁攪拌到微稠的狀態即可。（TVB綜藝@YouTube）

4. 煎菇 先靜置勿翻動

先把鍋預熱，再倒入啡蘑菇，先靜置不要翻動待水分炒乾，底部呈現微微金黃焦香後，再加入蒜片與紅蔥頭末一同炒香。

先把鍋預熱，再倒入啡蘑菇，先靜置不要翻動待水分炒乾，再炒香。（TVB綜藝@YouTube）

5. 意粉水勾芡 無需再加鹽

在炒菇的鍋中，分批倒入約500毫升的意粉水同時加入煮好的意粉，王敏奕提醒，這一步無需加鹽，意粉水本身就有鹹味，而且富含澱粉質類似於中式的勾芡，能讓濃稠的汁均勻包裹在意粉上。

在炒菇的鍋中，分批倒入約500毫升的意粉水同時加入煮好的意粉，王敏奕提醒，無需加鹽。（TVB綜藝@YouTube）

6. 完美收尾 熄火利用餘溫將醬汁煨熟

在剛剛自製的卡邦尼醬汁中加入意粉水，要恰到好處不能太稠也不能太稀，再倒入蘑菇意粉中，熄火利用鍋的餘熱將醬汁煨熟，能避免變成「炒蛋」，確保口感幼滑。最後撒上芫荽裝飾即可開飯。

王敏奕蘑菇意粉食譜

材料：

貝殼粉

啡蘑菇

全蛋1顆

蛋黃5顆

帕瑪森芝士粉

意粉水400-500毫升

香料：

蒜片

紅蔥頭末

大量黑胡椒

做法：

1. 手撕蘑菇不規則斷面比刀切更能吸收醬汁，並保留原始的嚼勁。

2. 在4公升滾水中加4匙鹽，放入貝殼粉不蓋鍋蓋煮10分鐘。

3. 混合1隻全蛋、5隻蛋黃、大量芝士粉與黑胡椒攪拌至微稠狀的醬汁。

4. 熱鍋下菇後先靜置，待水分乾透再加入蒜片及紅蔥頭末炒香。

5. 倒入意粉及約500ml意粉水此步無需額外加鹽。

6. 倒入醬汁再用鍋的餘熱將醬汁煨至濃稠，確保醬汁不變成「炒蛋」，最後撒上芫荽點綴即可。