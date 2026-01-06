34歲王敏奕最佳女配角！網民激讚：家嫂靚到爆！護膚5招日吃1水果

王敏奕保養秘訣｜TVB《萬千星輝頒獎典禮2025》上，34歲王敏奕憑《新聞女王2》中「劉艷」一角奪得「最佳女配角」。當晚王敏奕狀態絕佳，皮膚緊致，面色紅潤被網民激讚「家嫂靚到爆！」。家嫂有什麼獨門保養法？



王敏奕護膚秘訣｜出道18年 從公屋女孩到當家花旦

王敏奕從小與家人居住在百多呎的柴灣公屋，14歲開始兼職做模特兒補貼家用，16歲參演電影《烈日當空》正式入行，距今已出道18年。2014年憑藉劇集《女人俱樂部》中「朱莉」一角受到關注，2019年與導演曾國祥結婚成為曾志偉的兒媳，被大眾親暱地稱為「家嫂」，雖然帶着這個標籤，但她並未停下腳步。直到《婚後事》中演繹Mira，被稱為「最美小三」，再到今年的「最佳女配角」。34歲的王敏奕一路走來，收穫大量觀眾緣成為「當家花旦」。除了演技提升，她的好皮膚及完美體態也因管理得宜，十年如一日。

王敏奕5個護膚秘訣

事實上，王敏奕的保養秘訣只靠簡單5招。

1. 飲食清淡 減輕腸胃負擔

王敏奕表示，平時的飲食比較清淡少油少鹽，不愛出街食飯，喜歡自己下廚，曾在TVB綜藝《今晚請客》中大展身手，示範過韓式燒素牛肉，色香味俱全。飲食清淡能減輕胃腸負擔、改善腸道菌群還有助於體重管理，而外面的飯菜鹽分較重，吃完容易水腫。

王敏奕表示，平時的飲食比較清淡少油少鹽，不會出街食飯，喜歡自己煮飯吃。（wongmanyik@Instagram）

2. 紅綠黃飲食法則 不同顏色的蔬菜不同功效

王敏奕分享，自己每餐都會吃大量蔬菜，遵循「紅綠黃飲食法則」，即每餐的蔬菜中都包括紅、黃、綠三種顏色的食物。這種吃法不是為了美觀，而是為了透過不同顏色的蔬菜來攝取多樣化的植物化素與抗氧化劑，例如番茄含有茄紅素延緩衰老，粟米含胡蘿蔔素與葉黃素讓皮膚保持光澤，西藍花含葉綠素幫助肝臟排毒。

3. 無花果 消除水腫調節血壓

除了飲食法則，王敏奕平日最喜歡吃的水果，便是無花果，無花果富含水溶性膳食纖維和多酚能促進腸道蠕動、改善暗瘡與暗沉也有助於調節血壓。

除了飲食法則，王敏奕平日最喜歡吃的水果，便是無花果。（Couleur@pixabay）

4. 早上運動 提高燃脂效率讓皮膚細滑

王敏奕在接受採訪時自認「運動狂」，特別喜歡早上喝完咖啡後去跑步。咖啡能提高新陳代謝，結合跑步燃脂效率會更好，有助於脫落老廢角質，讓皮膚更細滑，還能幫助清醒大腦。

王敏奕在接受採訪時自認「運動狂」，特別喜歡早上喝完咖啡後去跑步。（wongmanyik@Instagram）

5. 天然護膚 減少刺激紓緩敏感

好皮膚是藝人的必備條件，精緻的五官是天生，但透亮的膚色需靠後天經營。王敏奕分享，自己是敏感肌，會選擇愈簡單，成分愈天然的護膚品，避開有濃烈香味、色素的護膚品，減少刺激紓緩敏感。