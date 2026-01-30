可宜一日5遊古蹟放電油麻地警署伯大尼打卡　仔仔玩到唔願走

混血主持兼靚媽可宜的仔仔不經不覺已一歲多，她坦言忙於幫仔仔報PN班，心情幾緊張但盡量以放鬆的心態去面對。由於照顧仔仔好忙，暫未想生第二胎。「可能他遺傳了一點爸爸的運動員基因，活力非常充沛，除了瞓覺就喺在家中搞事，故找地方給他放電很重要。」



一日5遊古蹟文化放電之旅

相信很多父母為小朋友找好去處而大費心力，特別是經過聖誕及新年長假期，袋裏的放電錦囊都傾巢而出。可宜亦面對同樣問題：「現在問仔仔去邊度？他會說：『Park Park』。我們附近的公園有很多小朋友，一開始他比較驚，然而他是獨仔更需要社交，與其他大一點的小朋友交流及嘗試不同事物，更重要是給他放電。」可宜指，仔仔開始懂行路及發掘新事物，屋企教他再多也不及他親身出去接觸及探索，小朋友實在大得太快，好想盡量和他拍照紀錄每一刻，故聖誕及新年假期要不停找適合小朋友去玩的地方。

仔仔第一次見有綫電話

寓工作於親子活動，今次可宜安排了一天的本地古蹟文化之旅，帶同仔仔出發探索世界。第一站抵達今年初新鮮出爐的香港古蹟遊景點油麻地警署。這個屹立在油麻地的地標建於1922年，為本港二級歷史建築，近年更成為打卡熱點。該警署於1月2日起首度開放「報案室」及「拘留室」給公眾參觀，組成「油蔴地警署光影之旅」展覽，重現上世紀80、90年代「差館」布局。

「過往我經常在該警署外面路過，亦試過在外面影相及拍片，但講到進入警署參觀我還是第一次。今次同仔仔一齊入去我和他都好開心，因有好多新奇的物件給他玩。他從來沒有見過有綫電話，但又懂得拿起來聽。」可宜說，「好懷念以前睇警匪片，今次完全喺呢隻Feel，當中有個環節可以Scan自己然後變成女警或囚犯，好得意。我發了那張相給朋友們，大家覺得好搞笑，問我去咗邊度？」

之後可宜轉戰位於香港薄扶林道的伯大尼修院，此修院超過150年歷史，於2013年被列為古蹟，現為香港演藝學院電影電視學系的校舍。「之前朋友結緍已去過，地方好靚如去了外國，作為影結婚相或平時影家庭照都好適合，特別是那幅石牆。那天同仔仔影了些相，已好多朋友問我去咗邊度？有了小朋友，你會好想同佢影好多相，而伯大尼所在地又唔算非常遠，是拍照不錯的選擇。」

西九露天平台遠煩囂

探索完古蹟後又是放電時間，兩母子直落西九文化區這個親子樂園，遊覽香港故宮文化博物館、M+、M+戲院、藝術公園及戲曲中心的茶館等，更找來一個露天平台花園。「我哋之前有去過西九草地那邊，反而今次的露天平台未去過。我覺最正的是人不多，再加上擺設了植物及擺設，有遠離煩囂感覺，呢個咁靚的地方最啱小朋友放電同影相。」至於茶館，可宜指工作時曾去過，但未試過入去睇戲，希望下次有機會去睇表演。

最後一站兩口子轉至2025年才重開的新光黃埔。「這戲院未搬去黃埔時，我媽咪有帶過我去北角的新光戲院睇卡通片。搬遷後我首次來，該院保留了傳統風味，如橫匾幾有特色。」可宜希望等仔仔大一點時可帶他去看電影。

一日五遊的地點中，她指印象最深刻是油麻地警署，它本身是個歷史經典建築，現在更營造到很適合遊客參觀，不只打卡位多，阿仔四圍撳下撳下掣、玩下槍不亦樂乎，讓他能認識以前的警局及另一個年代的香港是怎樣的。

「今次所有古蹟及文化遊的門票，全部在Cityline購票平台上買的。以前不知道原來這平台有哪麼多門票賣，以為只喺買飛睇Show，一站式買到咁多活動門票非常方便。記得拍攝那天在油麻地警署門外，好多人不知道入內參觀先要網上購票。我會分享給朋友等他們可更好計劃行程，不會錯過這些親子活動好去處。」