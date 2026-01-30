非常檢控觀｜林景程變狂魔追殺羅毓儀　陳庭欣憶分屍戲崩潰反胃

《非常檢控觀》逢周一至五晚八點半翡翠台播映。昨晚（29日）林景程施展「癲」峯演技追殺羅毓儀，心寒指數直逼恐怖片；陳庭欣挑戰極限上演血腥分屍戲，因場面過於逼真令她現場一度崩潰反胃作嘔！

林景程施展「癲」峯演技追殺羅毓儀，心寒指數直逼恐怖片。（公關提供）

「血古董」單元真兇

昨晚（29日）「血古董」單元幾經「錯摸」終揭出真兇，在包專員（馬德鐘飾）及公孫珀（賴慰玲飾）設局下，殺死饒英拔（鄭子誠飾）真兇古董店老闆葉志健（林景程飾）終露出狐狸尾巴，並企圖殺死英拔女兒饒馨儀（羅毓儀飾）…另邊廂，何遠程（梁証嘉飾）與太太顏映朱（陳庭欣飾）發現被禁錮的英拔離奇死亡，為免惹禍上身竟萌生燒屍念頭，並於真相未白之前企圖將殺人罪嫁禍給龐喆（李成昌飾）…

「血古董」單元幾經「錯摸」終揭出真兇。（公關提供）

林景程「癲」峯演技獲網民認證

近年角色漸趨多元、憑《反黑英雄》勇奪最佳男配的林景程，在《非常》中飾演曾患精神病的古董店老闆葉志健。由於與編審商討劇本時，編審指出角色的背景屢被歧視又特別孤獨，為配合角色因缺乏關愛逐步走向極端的心理狀態，林景程昨晚及今晚兩集將施展「癲」峯演技，以極端的憤怒、惶恐、奸險、兇殘樣追殺羅毓儀（Yuki）兼與對方對質，心寒感十足，網民亦因而再度認證了景程出色的演技：「他做戲一向出色，很多角色都Handle到」、「景程做戲好好睇」、「地產佬、不孝子，全部掌握超好」、「非常用心的演員，值得讚賞」。林景程受訪時坦言為配合角色、經過多次思考後、是次演繹確實有刻意dramatic及極端化。而今晚一集，林景程將「極端差距情緒」Level up，根據官方發布的預告劇照，林景程不但眼神極盡瘋癲／暴走，笑容亦是極盡猙獰詭異，齋睇劇照都感受到有幾好戲。

林景程昨晚及今晚兩集將施展「癲」峯演技，以極端的憤怒、惶恐、奸險、兇殘樣追殺羅毓儀（Yuki）兼與對方對質。（公關提供）

高舉鐵鏟跑落山追殺羅毓儀畫面勁有Feel

昨晚林景程除了演技、其中一幕拿著鐵鏟極速跑落山欲殺死Yuki場口，不但別具張力，配以現場的燈光及詭異氛圍，相當Impressive兼有Feel，堪稱經典場口。對此景程受訪時笑言拍攝這場其實難度極高，「嗰場我要舉起個鏟，由山頂跑落去Yuki度，因為個鏟都好重吓，又因為我現場唔可以太光（為配合詭異感），我action時要望住Yuki又唔可以望地下，都有啲驚險架。」

係咪齋睇相都好緊張呢？（公關提供）

呢個惶恐樣好正。（公關提供）

呢張嘅詭異感真係爆晒燈。（公關提供）

陳庭欣演分屍戲憶真實案反胃

昨晚（29日）另一焦點角色，是陳庭欣Toby飾演的顏映朱。為了掩護老公何遠程，映朱不惜講大話落假口供！而在複述燒屍過程時，Toby演繹相當到位，由於過程頗為殘忍，她憶述時不但表情驚慌、聲音亦時不時帶著哽咽，絕對落足心機！今晚（30日）一集將播出Toby與証嘉分屍劇情，談到相關場口，Toby受訪時坦承現場拍攝時一度作嘔反胃：「拍嗰時成枱都係血，嗰排又咁啱發生咗單好轟動嘅肢體案，當時個腦入面好多相關新聞嘅畫面，加上仲要喺荒山野嶺度拍，同埋道具嘅同事又整得所有嘢太逼真，我哋望住嗰幾個人，都有反胃同作嘔嘅感覺。」

30日晚一集將播出陳庭欣與証嘉分屍劇情，談到相關場口，陳庭欣受訪時坦承現場拍攝時一度作嘔反胃。（公關提供）

為演好「美女拍賣官」做足功課

感激監製林志華阿Lam給予不少演出機會的Toby，笑言每次與阿Lam合作，都逃不掉要走進「荒山野嶺」，其中《致命復活》的被棄屍荒山野嶺畫面，更為當年的經典情節：「阿Lam次次都叫我去荒山野嶺拍，呢個真係好好嘅體驗同回憶，甘得嚟又有得發揮！」在劇中在「最美拍賣官」之稱的Toby，其中一場戲需要以極專業姿態主持慈善拍賣會，而Toby亦稱職地將嗌價部分演得似模似樣，原來除因Toby累積了不少慈善拍賣主持經驗外、還與她事前做足功課有關：「我都有上網觀望吓真正嘅拍賣過程係點，希望做出嚟真實啲。」

陳庭欣為演好「美女拍賣官」做足功課。（公關提供）