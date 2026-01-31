茱莉亞羅拔絲遭傳婚變 與辛潘「調情互動」很親密 丈夫像局外人
撰文：聯合新聞網
奧斯卡影后茱莉亞羅拔絲（Julia Roberts）近來與影帝辛潘（Sean Penn）互動親密，甚至帶有曖昧氣氛。
知情人士指出，茱莉亞羅拔絲的丈夫攝影師丹尼莫德（Danny Moder）對此非常不悅，此舉也讓兩人的婚姻出現嚴重裂痕。
據「RadarOnline」披露，有內部人士透露，現年65歲的辛潘，近期正協助58歲的羅拔絲度過一段職涯壓力沉重的時期。羅拔絲最新上映的電影《After the Hunt》票房表現慘淡，成績不如預期；反觀潘主演的《一戰再戰》（One Battle After Another），則在評論與商業表現上皆大獲成功。在此背景下，羅拔絲向這位多年好友兼鄰居尋求建議與情感上的安慰，也被視為順理成章。
消息人士指出：
辛和茱莉亞之間有一套只屬於他們的溝通方式，有時甚至會透過帶有調情意味的肢體語言展現出來，而丹尼在這樣的互動關係中，明顯是個局外人。
該名消息來源進一步表示，當像辛潘這樣地位崇高的影壇人物，願意成為羅拔絲傾訴憂慮與不滿的對象時，莫德其實沒有太多選擇空間，
辛能提供給茱莉亞的東西，是她在與丹尼的婚姻生活中所缺乏的，而丹尼只能選擇接受。
隨著茱莉亞羅拔絲與辛潘之間的親密互動持續引發關注，這段關係也讓外界對她與丈夫之間的婚姻動態產生更多揣測。
