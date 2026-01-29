單身即地獄5｜崔美娜秀起底　曾膺地球小姐冠軍精通三語系出名門

Netflix戀愛實境節目《單身即地獄5》於1月20日正式開播，話題熱度瞬間爆表！



目前已公開第7集，在第2集時「1女嘉賓」同時收到3位男生的好感來信，被網友封為「女版官熙」，根本就是本季人氣王之一！對此，她的「超狂身份背景」跟著曝光。

《單身即地獄5》女嘉賓崔美娜秀（Instagram@minadori222）

在節目中，崔美娜秀表示目前是學生，在美國「伊利諾大學」專攻傳播，在澳洲悉尼出生並精通韓、英、中三語，目前休學回韓國，在新創公司美妝品牌實習，曾奪得2022年「地球小姐」（MissEarth）世界冠軍。

崔美娜秀的理想型：喜歡厚唇、肩膀寬

在節目中，崔美娜秀坦言自己對感情比較「自私」，因為比較重視個人感受，就算在戀愛中也是把自己擺在第一順位。說到約會她表示沒有很喜歡去華麗的地方，反而是喜歡吃雞腳！對於另一半理想型，她表示喜歡厚唇、肩膀寬的人，因為喜歡被人抱著的感覺。她透露喜歡運動量較大的活動，例如潛水，可以找回內心平靜。她的自信、大方也讓主持人洪真慶表示：「有種自然美的感覺」！

至於她為什麼會被網友封為「女版官熙」？事實上，在《單身即地獄3》李官熙被許多女嘉賓喜歡，被網友封為「當季海王」，因此崔美娜秀在本季讓許多男嘉賓對她有好感，才被稱為「女版官熙」。

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】