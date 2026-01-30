非常檢控觀劇情11-15集|馬德鐘陳煒法庭再交鋒！吳偉豪成通緝犯

TVB《非常檢控觀》第1-15集劇情劇透，《非常檢控觀》是由林志華作為監製，黎倩儀為編審，由馬德鐘、吳偉豪、賴慰玲、陳煒等人領銜主演的一套法律電視劇。《非常檢控觀》幾時播？最新播出時間是：2026年1月19日開始，逢星期一至五晚上8點30分播放。本文將會介紹這部劇的每集劇情劇透及演員介紹。

《非常檢控觀》8大單元

「仁義何價」、「假面人不認妻」、「血古董」、「殺戮試場」、「蝴蝶花殺手」、「孤兒怨」、「暗黑基因」及「美麗誘罪」

《非常檢控觀》第11-15分集劇情（血古董／蝴蝶花殺手）

《非常檢控觀》第十一集 (02/02)

小禹與家勉之間僵持不下，頌星特意以過來人的經驗勸誡小禹要謙卑面對，可惜小禹試圖挽回關係時仍遭到家勉拒絕。與此同時，律師會對小禹的考試成績提出質疑，舒琴更懷疑小禹有作弊之嫌。當公孫珀公開表示支持重考安排後，小禹對他深感怨恨。其後，小禹因服用過量「聰明藥」陷入昏迷，這讓家勉與公孫珀均感到自責、內疚。

然而，希仁直覺認為事件另有內情，熊飛派逸桐深入追查黑市「聰明藥」的源頭。經過調查，希仁等人揭發小禹長期擔任「槍手」代寫功課，推測她可能因身分敗露而受人威脅。隨後，家勉與希仁在翻查頌星的試卷時發現了關鍵線索，沒想到頌星竟不問情由地斥責希仁，這番反常舉動令家勉開始懷疑兩人之間存有不尋常的關係。

《非常檢控觀》第十二集 (02/03)

入職律政司的湘言，跟熊飛、逸桐抵達小禹寓所搜集證據，意外發現案情並不單純。經過公孫珀多番設法打聽，終於揭露小禹一直暗中充當代考「槍手」，並以特別方法作弊。隨後，調查小組鎖定「聰明藥」的源頭，發現徐彥楓極可能與小禹的昏迷脫不了關係。

公孫珀為求查出真相，甚至不惜報名參加頌星舉辦的徒弟爭奪戰，儘管過程被對方處處阻撓......他試圖以身試法，假裝提供代考服務來誘捕真兇並獲取「聰明藥」，卻發現寄件人身份另有乾坤。直到重考當天，公孫珀大膽與嫌疑人互換帳號密碼試圖「捉個正著」，結果遭到律師會主席當場指控作弊。

《非常檢控觀》第十三集 (02/04)

面對與公孫珀聯手作弊的嚴重指控，伍家俊在希仁等人的追問下，終於將自己跟舒琴、彥楓之間的瓜葛講出。為了試探各人虛實，希仁與頌星特意在律政中心籌辦了一場模擬法庭實習課，指派彥楓與舒琴分別扮演控方及被告，並由駱子豪出任辯方律師。在庭審過程中，希仁巧妙地將小禹的真實案情融入其中，藉此近距離觀察各人的神色與反應。

隨著小禹轉院後身體狀況逐步好轉，幕後的真兇開始按捺不住，想進一步行動。與此同時，公孫珀等人現身執業試諮詢會現場，當眾與律師會主席進行激烈對質。而在辦公室內，湘言穿上網紅凌卓霓售賣的蝴蝶花裙上班，當眾人談及卓霓時，熊飛的反應顯得極其反常。熊飛看到卓霓在直播中暗示自己遭遇家暴時，十分激動。

《非常檢控觀》第十四集 (02/05)

由於察覺到卓霓可能正承受家暴，湘言特意請求希仁介入調查，期間確實發現了一些不尋常的蛛絲馬跡。卓霓被發現慘遭殺害，兇徒不但在卓霓的口中塞入一朵蝴蝶花，更殘忍地在其臉上刻字。不久後，第二名受害者邢文珌以同樣的慘狀出現，其死前撥打的報警電話竟直指是熊飛所害。

隨著警方對熊飛發出通緝令，傳媒亦紛紛將他冠以「蝴蝶花殺手」的惡名。其心理治療師袁天樅更分析，熊飛可能受沉重的童年陰影而產生殺人動機。儘管希仁與逸桐等人竭力尋找證據為熊飛洗脫嫌疑，卻意外地發現了更多對熊飛極為不利的線索。公孫珀查出熊飛幼年曾遭父親家暴，母親離家，熊飛後來舉報了父親。正當眾人追查真相之際，穿著蝴蝶花裙在深夜歸家的湘言，驚覺自己已被神秘人跟蹤......

《非常檢控觀》第十五集 (02/06)

希仁追查得知，熊飛與兩名遇害者都曾去熊飛的母親熊月娥學習繪畫。正當希仁等人重回文珌的命案現場並發現重要物證時，熊飛卻與湘言密會，更直言兇徒正準備襲擊下一位受害者。期間，熊飛試圖找尋舊畫友鍾玲鷗的下落，卻得知早已離港；其間，熊飛獲逸桐幫忙避過警方追捕。

然而，警方卻指出玲鷗是受熊飛牽連的第一個受害者，甚至因他而導致臉部毀容。隨著月娥回到香港，希仁向其打探玲鷗的陳年往事，並極力尋找下一個目標賈穎詩的蹤跡。可惜，眾人趕到時穎詩已遇害，熊飛更被當場抓獲；沒想到熊飛竟請頌星出任代表律師，顯然正計畫著另一場反擊。

《非常檢控觀》第6-10分集劇情（假面人不認妻/血古董/殺戮試場）

《非常檢控觀》第六集 (01/26)

包希仁（馬德鐘 飾）火力全開，為了斷絕慶曆集團對陳新彌（何廣沛 飾）的保護，竟誘使龐善昱（蔣家旻 飾）交出關鍵網上投稿。正當陳新彌與子憲企圖潛逃回韓國時，卻誤入白逸桐（游嘉欣 飾）的座駕，被展熊飛（吳偉豪 飾）當街攔截！面對指控，儘管新彌矢口否認涉及殺人，但面對百口莫辯的「鐵證」，新彌最後的掙扎竟是向「妻子」秦湘言（陳曉華 飾）提出一個要求。

另一邊廂，善昱之父龐喆（李成昌 飾）極力慫恿其外甥趙子廉（吳天佑 飾），著他不惜以天價投得古畫。另一方面，饒馨儀（羅毓儀 飾）手捧名貴赤盆前往警局報案，堅稱父親饒英拔死狀淒慘且鬼魂正藏於盆內，惟在場眾警員對其荒誕說詞皆表示懷疑而不予採信……

《非常檢控觀》第七集 (01/27)

藝術系研究生饒馨儀請求希仁幫忙，調查其陶藝家父親饒英拔疑遭殺害的懸案。赤盆案疑點重重，曾由英拔修復的赤盆之上，鑑證發現盆上竟有屬於饒英拔的血液反應。眾人隨即循赤盆的來源展開追查，揭發買家為古董商葉志健，而賣家竟是龐喆，希仁見狀隨即向龐喆展開試探。最令人毛骨悚然的一幕發生了——馨儀竟在眾人面前讓「冤魂發聲」，亡父在空氣中淒厲道出兇手身分，馨儀頓顯驚惶失措。

另一方面，熊飛遭舊下屬艾俠與陳立新襲擊受傷，幸得逸桐細心包紮，二人更共處整夜。隨著調查深入，公孫珀與熊飛察覺馨儀似有隱瞞，並查出她與教授何遠程之間，疑存有不可告人的秘密。

《非常檢控觀》第八集 (01/28)

馨儀向希仁及公孫珀坦承，承認自己一直受遠程利用製作贗品。與此同時，熊飛揭發顏映朱旗下的拍賣行疑出售非法走私古董，導致逸桐的義兄蔣平江亦涉案被捕，希仁遂請求頌星希望她出任平江的辯護律師。

後來在英拔「靈魂引路」下，眾人於廢棄工場挖出饒英拔的頭骨！適逢遠程、映朱夫婦與龐喆正在工場辦公室內密會，馨儀憤而刺殺遠程報仇，希仁上前阻攔時反遭馨儀刺傷。最終龐喆等人因涉嫌謀殺英拔而被捕，頌星雖然擔任龐喆的代表律師，卻始終未獲對方信任。

《非常檢控觀》第九集 (01/29)

雖然遠程與映朱均否認與英拔之死有關，但卻在英拔的頭骨上發現沾有映朱 DNA 的物件。另一邊廂，頌星對龐喆成功獲准保釋感到驚訝，深恐他會阻撓其子包家勉出任醫美集團的行政總裁。之後，映朱轉作指證龐喆才是殺人及走私古董的主謀，令龐喆再次被捕，但他卻似早有後著。

與此同時，希仁等人查明拍賣行的非法勾當，驚見古董商 志健竟牽涉其中。志健隨後供出英拔慘死詳情，頌星卻反向希仁提出質疑。其後趙舟要求希仁暫緩釋放龐喆，更重提他與頌星的舊事，令希仁憶及亡兄而不禁借酒澆愁。最終，馨儀設下佈局引出真兇，並與其正面對質。

《非常檢控觀》第十集 (01/30)

真兇向馨儀道講出英拔遇害的真相後，隨即企圖對她下毒手……另一邊廂，龐喆意圖阻撓家勉出任醫美集團的行政總裁，幸得頌星設法制止；惟龐喆轉移目標，成功設局陷害子廉，並藉此謀劃接掌新酒店。

與此同時，修讀法學專業證書課程的公孫珀與范小禹等人組成了溫習小組，擔任講師的頌星承諾將收考試最高分者為徒弟。期間公孫珀卻發現班上存在嗑藥及「請槍」代做功課等惡習。網上考試當日狀況百出，小禹遲到、視像鏡頭一度失靈，姚舒琴更突然暈倒。公孫珀懷疑舒琴昏倒別有內情，頌星正式公佈考試成績……

《非常檢控觀》第1-5分集劇情(仁義何價/假面人不認妻)

馬德鐘今次挑戰專業人士，這次在《非常檢控觀》中飾演的包希仁，設定極其吸引——患有「鏡反射觸覺症」的他，如何一邊承受他人的痛楚，一邊在法庭上追求正義？

《非常檢控觀》第一集 (01/19)

檢控官包希仁（馬德鐘 飾）曾於五年前雖創法律先河，在缺乏屍首、證物及被告認罪的極端情況下，成功將殺人犯繩之於法。卻因案件重審被受害者家屬誤解，死者女兒更向他投擲骨灰盅以示抗議。

五年後，黑幫老大鄧車堡（徐榮 飾）遇襲，包希仁雖未受傷，卻因患有「鏡反射觸覺症」感應到受害者劇痛而被迫入院。這場血案中，鄧車堡僥倖生還，熊飛的手下楊文頂卻代罪而死。楊文頂的好友白逸桐（游嘉欣 飾）對鄧車堡怨恨不已，展熊飛（吳偉豪 飾）雖決心為楊文頂討回公道，但拒與希仁合作。面對錯綜複雜的江湖恩怨，包希仁察覺這場仇殺的背後，似乎隱藏著不為人知的內情。

《非常檢控觀》第二集 (01/20)

身為「陷空道五鼠」成員之一的白逸桐，與四位義兄立志尋獲已銷聲匿跡的刀手下落。

與此同時，律政書記公孫珀（賴慰玲 飾）成功誘使，鄧車堡的仇家郭奉孝（黃祥興 飾）供出線索。其後，白逸桐因偷拿鄧車堡的手機，但就被展熊飛發現，過程中她察覺到，展熊飛的種種行徑似乎另有意圖。

包希仁隨後聯手展熊飛施計引蛇出洞，將害死文頂的真兇逮捕歸案。此時，此時，實習生趙子幀（吳天佑 飾）加入律政司，他除了是包希仁上司趙德敬（張國強 飾）之子，也是包希仁的表弟；包希仁亦藉此向公孫珀剖白當年選擇離開趙家的隱情。隨後，包希仁現身韓國人氣偶像陳新彌（何廣沛 飾）的簽名會，現場卻發生騷亂，一名女子—秦湘言（陳曉華 飾）竟當眾瘋狂扯開陳新彌的衣衫，直指自己就是他的妻子！

《非常檢控觀》第三集 (01/21)

面對非禮控罪，秦湘言於庭上指偶像陳新彌的真實身分，正是她那失蹤已久的丈夫文貴利。案件交由重返警隊組別的展熊飛負責調查，他與包希仁大膽推測，陳新彌或許曾經歷大範圍整容並徹底更換了身分紀錄。為了近距離接觸陳新彌，包希仁出席家族聚餐，席間其母趙舟（程可為 飾）嚴厲警告不可驚動這位明星代言人，希仁不顧警告，執意對陳進行試探。

案情隨後因秦湘言突然認罪而陷入膠著，這讓包希仁等人深信另有內情，隨即展開深入調查。然而，秦湘言此後的態度卻變得極度排斥且不願配合。希仁查出秦曾流產的醫療紀錄。在一次為了搜證而參與的拍賣會現場，包希仁與其嫂子王頌星（陳煒 飾）重逢，兩人那段塵封已久的舊情亦隨之浮現。與此同時，白逸桐替展熊飛辦事，成功取得了關鍵物證——陳新彌的身份證……

《非常檢控觀》第四集 (1/22)

文貴利之女文晶晶疑現身香港，秦湘言心急如焚地向陳新彌打聽其蹤影卻毫無進展，唯有轉而向展熊飛發出求救。在展熊飛的引導與勸說下，秦湘言最終死心。秦湘言隨後因接收到一則神祕訊息而趕赴酒店赴約，正當她打算與陳新彌見面之際，該處卻爆發墮樓案。

秦湘言被列為殺人嫌犯，王頌星主動介入擔任辯護律師，這番舉動令包希仁十分懷疑，覺得背後動機並不單純。熊飛向認識死者張詩雅的逸桐打探消息，查出死者張詩雅與文晶晶曾有接觸。雖然王頌星堅持提出以精神失常作為脫罪的抗辯理由，但秦湘言仍執意委託其代為辯護。與此同時，展熊飛憑藉陳新彌褓姆車的定位紀錄尋獲線索，全力追蹤文晶晶下落。

《非常檢控觀》第五集 (1/23)

包希仁欲追查陳新彌與死者張詩雅的關聯卻遭王頌星阻撓，王頌星更運用手段為陳新彌化解法律危機。隨後，王頌星成功為秦湘言爭取到保釋，此舉令包希仁背負輿論壓力。與此同時，失蹤的文晶晶被尋獲並送往醫院，疑似曾被餵食藥物。雖然包希仁因先前的偏見對王頌星產生歉意，頌星不屑他與家族作對。

調查進度方面，眾人發現張詩雅生前曾在慶曆集團收購的網站上投稿，內容疑似是對陳新彌的控訴，然而包希仁委託徒弟龐善昱（蔣家旻 飾）協助追查該文稿時，卻遭到拒絕。儘管文晶晶醒來後聲稱對事件記不起，但在展熊飛尋獲關鍵錄音證據後，兩人合力鼓勵她勇敢說出真相。最終，包希仁正式對陳新彌提出起訴，兩大法律高手包希仁與王頌星於庭上正式交鋒。

《非常檢控觀》演員

馬德鐘 飾 包希仁

陳 煒 飾 王頌星

賴慰玲 飾 公孫珀

吳偉豪 飾 展熊飛

游嘉欣 飾 白逸桐

張馳豪 飾 趙子幀

蔣家旻 飾 龐善昱

陳曉華 飾 秦湘言