名媛望族丨三姨太再翻紅！盤點江美儀7大經典角色　從反派到視后

無綫（TVB）近日於深夜時段重播經典台慶劇《名媛望族》，雖然劇集已是多年前的作品，但劇中充滿張力的劇情依然令觀眾欲罷不能。當中飾演「三姨太」的江美儀（Elena），憑藉穿上黑色絲襪大跳性感艷舞挑逗劉松仁的一幕，再次在網上瘋傳，成為全城熱話。



《名媛望族》中江美儀穿上黑色絲襪色誘劉松仁（《名媛望族》劇照）

其實自2009年由亞視轉投TVB以來，江美儀一直被視為電視台的「變色龍」，無論是悲情婦人、強勢虎媽、還是市井師奶，她都能完美駕馭。她用了十多年的時間，由最初的「最強助攻王」一步步攀升，最終憑實力登上「視后」寶座。以下為大家盤點江美儀7大TVB劇集代表作，重溫她如何賦予每個角色有血有肉的靈魂！

2022年江美儀成功斬獲首個「視后」獎項。（香港01攝）

1. 辦公室女魔頭的教科書

劇集：2010年《女人最痛》

角色：洪珊瑚（Angela）

江美儀加入TVB不久，便在《女人最痛》中交出了一張亮麗的成績單。她飾演的品牌經理洪珊瑚，堪稱是職場「奸妃」的極致演繹。劇中江美儀為求上位不擇手段，性格刻薄挑剔且充滿野心，是典型「又要威又要戴頭盔」的雙面人。

江美儀加入TVB不久，便在《女人最痛》中交出了一張亮麗的成績單。她飾演的品牌經理洪珊瑚，堪稱是職場「奸妃」的極致演繹。（《女人最痛》劇照）

江美儀為這個角色設計了不少細節，最令人印象深刻的，莫過於她經常以流利的中英夾雜對白來挑釁對手，那種高高在上、尖酸刻薄的語氣，令觀眾聽得「火都嚟」。劇中她與米雪、張可頤等視后級人馬有多場針鋒相對的戲碼，江美儀不但未有怯場，其充滿張力的演出甚至一度蓋過主角風頭。網民對她「奸到出汁」的演技讚口不絕，認為她演活了辦公室內最令人討厭的一類人，展現出極高的演藝天賦。

網民對她「奸到出汁」的演技讚口不絕，認為她演活了辦公室內最令人討厭的一類人，展現出極高的演藝天賦。（《女人最痛》劇照）

2. 夾縫中生存的悲情妻

劇集：2010年《巾幗梟雄之義海豪情》

角色：趙冬妮

同年，江美儀在台慶重頭劇《巾幗梟雄之義海豪情》中一改強勢形象，飾演主角劉醒（黎耀祥 飾）的妻子趙冬妮，展現了截然不同的演技面向。冬妮這個角色性格單純卻又愚昧，耳仔軟且貪慕虛榮，最終更因為誤信奸人梁非凡（麥長青 飾）而背夫偷漢，下場淒涼。

冬妮這個角色性格單純卻又愚昧，耳仔軟且貪慕虛榮，最終更因為誤信奸人梁非凡（麥長青 飾）而背夫偷漢，下場淒涼。（《巾幗梟雄之義海豪情》劇照）

江美儀成功演繹了冬妮那種在「夾縫中生存」的卑微與軟弱。面對性格暴躁的丈夫劉醒，以及手段卑鄙的上司梁非凡，她將角色的內心矛盾、恐懼與無奈刻畫得入木三分。雖然這是一個不討好的角色，但江美儀細膩的哭戲與絕望的眼神，成功牽動了觀眾的情緒，讓人對這個「蠢女人」既恨且憐。這部劇被視為她成功「入屋」的重要代表作，證明她駕馭悲劇小人物同樣游刃有餘。

江美儀成功演繹了冬妮那種在「夾縫中生存」的卑微與軟弱，讓人對這個「蠢女人」既恨且憐，亦讓這部劇被視為她成功「入屋」的重要代表作。（《巾幗梟雄之義海豪情》劇照）

3. 「黑絲儀」一戰成名

劇集：2012年《名媛望族》

角色：易懿芳（ 三姨太）

說到江美儀的巔峰之作，絕對繞不開《名媛望族》中的三姨太易懿芳。這個角色被外界譽為擁有「教科書級」的細膩演技。易懿芳出身銀行家家庭，性格勢利尖酸，充滿階級優越感。她在劇中的金句：「大姐書香世家，二姐前清格格，我阿爸係銀行家！」至今仍擲地有聲；而她一句「我點都唔會畀個戲子嫁入嚟」，更將豪門中根深蒂固的階級觀念演繹得淋漓盡致，展現出強大的戲劇張力。

江美儀劇中的金句：「大姐書香世家，二姐前清格格，我阿爸係銀行家！」（《名媛望族》劇照）

隨著近期劇集重播，她與劉松仁的一段以流利英語激動爭吵的戲碼再度在網上爆紅，其中拋出的對白「I’ll shout as I please」盡顯名媛的傲氣與任性。當然，最經典的莫過於她為了挽回丈夫的心，穿上黑色性感絲襪大跳艷舞情挑劉松仁的一幕。這場戲不但讓她獲得了「黑絲儀」的稱號，更向觀眾展示了她駕馭風騷嫵媚角色的能力。連對手前輩劉松仁都對其表現讚不絕口，形容其演技「無可挑剔」，絕對是劇中的靈魂人物。

江美儀以英文說出「I'll shout as i please」，完美演繹如何用英語優雅對罵。（《名媛望族》劇照）

4. 破格演繹「Head姐」譜姊弟戀

劇集：2013年《衝上雲霄II》

角色：方芮嘉（Head 姐）

如果說在《名媛望族》中看到的是她的嫵媚，那麼在《衝上雲霄II》中，江美儀則完美展現了現代女性的知性與幹練。她飾演的高級機艙事務長「Head 姐」方芮嘉，舉手投足都散發著大將之風，將職場女性的專業與成熟演繹得入型入格。同時，她細膩地演繹出角色在面對前夫糾纏與迎接新戀情之間的心理掙扎，情感轉折富有層次，令人動容。

《衝上雲霄II》中江美儀飾演的高級機艙事務長「Head 姐」方芮嘉，舉手投足都散發著大將之風，將職場女性的專業與成熟演繹得入型入格。（《衝上雲霄II》劇照）

當中最令全港觀眾津津樂道的，絕對是她與馬國明（飾演 Roy）展開的一段大膽「姊弟戀」。雖然最初這對組合因年齡差距而引起部分網民熱議，但江美儀憑藉自然的演技，與馬國明擦出意想不到的強烈火花，成功令觀眾受落並大讚這對CP「好襯」。這個角色最終讓她擊敗一眾對手，實至名歸地奪得當年萬千星輝頒獎典禮「最佳女配角」殊榮，奠定其在無線不可或缺的地位。

劇中最津津樂道的絕對是江美儀與馬國明（飾演 Roy）展開的一段大膽「姊弟戀」，令觀眾受落並大讚這對CP「好襯」。（《衝上雲霄II》劇照）

這個角色最終讓江美儀擊敗一眾對手，奪得當年萬千星輝頒獎典禮「最佳女配角」殊榮。（TVB）

5. 冷面笑匠遇上Benz雄

劇集：2013年《My盛Lady》

角色：袁琛（Windy）

同年，江美儀在黃子華坐鎮的喜劇《My盛Lady》中，向觀眾展示了她截然不同的另一面。她飾演一名專門教人戀愛的人生導師及暢銷作家袁琛（Windy），雖然是配角，但搶鏡程度爆燈。要與「子華神」黃子華演對手戲並不容易，但江美儀成功以「冷面笑匠」的演繹方式，與黃子華的金句攻勢針鋒相對，節奏感極佳，兩人鬥嘴的場面充滿火藥味又笑料百出。

江美儀在《My盛Lady》中飾演一名專門教人戀愛的人生導師及暢銷作家袁琛（Windy），雖然是配角，但搶鏡程度爆燈。（《My盛Lady》劇照）

角色後期的發展更是神來之筆，一直擺出女強人姿態的江美儀，遇上由許紹雄飾演的「袁灑水」，竟瞬間變成懷春少女。她將那種戀愛中的「嬌羞小女人」演繹得淋漓盡致，與前期的強勢形成強烈對比，這種「反差萌」被觀眾形容為「徹底被Benz雄溶化」。這部劇證明了江美儀不僅能演悲劇正劇，駕馭喜劇同樣游刃有餘，是一位全方位的實力派演員。

江美儀在劇集後期遇上了由許紹雄飾演的「袁灑水」，她將那種戀愛中的「嬌羞小女人」演繹得淋漓盡致，與前期的強勢形成強烈對比，這種「反差萌」被觀眾形容為「徹底被Benz雄溶化」。（《My盛Lady》劇照）

6. 演活歇斯底里「虎媽」引共鳴

劇集：2017年《親親我好媽》

角色：嚴查向善（Natalie）

2017年，江美儀在《親親我好媽》中首次擔正，生動演繹了對女兒實施「軍事化教育」的虎媽嚴查向善。這個角色可謂是香港無數家長的真實寫照，江美儀將那種望女成鳳的執著、對子女學業成績的焦慮，以及高壓控制下的歇斯底里，詮釋得入木三分。雖然角色初期未必討好，但其真實感卻引起了廣大媽媽觀眾的強烈共鳴。

2017年，江美儀在《親親我好媽》中首次擔正，生動演繹了對女兒實施「軍事化教育」的虎媽嚴查向善，她將那種望女成鳳的執著、對子女學業成績的焦慮，以及高壓控制下的歇斯底里，詮釋得入木三分。（《親親我好媽》劇照）

劇中最精彩的部分，在於她處理與大女兒（江嘉敏 飾）之間的衝突戲份。江美儀展現出極具層次的演技，從憤怒指責到心碎落淚，將一個母親「愛之深，責之切」的矛盾演繹得淋漓盡致。其演技被外界激讚「貼地」且充滿張力，令她人氣急升，當年雖未獲獎，卻已成為觀眾心目中的大熱「民間視后」，實力備受認可。

在江美儀處理與大女兒（江嘉敏 飾）之間的衝突戲份中，江美儀從憤怒指責到心碎落淚，將一個母親「愛之深，責之切」的矛盾演繹得淋漓盡致。（《親親我好媽》劇照）

劇中江美儀演技被外界激讚「貼地」且充滿張力，令她人氣急升，當年雖未獲獎，卻已成為觀眾心目中的大熱「民間視后」，實力備受認可。（《親親我好媽》劇照）

7. 悲情「車太」贏盡收視口碑

劇集：2022年《下流上車族》

角色：車莫雯慧（Karen / 車太）

皇天不負有心人，2022年江美儀終於憑藉台慶劇《下流上車族》迎來了演藝生涯的最高峰，成功斬獲首個「最佳女主角」殊榮。劇中她飾演的「車太」莫雯慧，是一個為了買樓「上車」而精打細算的典型香港師奶。她完美呈現了社會底層市民對於擁有安樂窩的迫切渴望與沉重壓力，將那種既市井又可悲、既自私又偉大的複雜人性演得絲絲入扣。

美儀姐喺呢場縫衫戲，大晒慈母Mode講出自己憶樓成狂嘅真相，戲味十足。 (《下流上車族》劇照)

江美儀在劇中貢獻了多場教科書級的哭戲，被讚情感真摯、感染力極強，尤其是結局篇的一場真情剖白，更是「洋蔥味」十足，以此演技封后絕對是實至名歸。值得一提的是，她除了個人演出精彩，更在片場發揮前輩風範，成功引導飾演女兒的後輩郭柏妍與羅毓儀投入情緒，被媒體盛讚能「打通後輩淚穴」。

美儀姐受訪時透露事前有跟郭柏妍培養情緒，幫阿女打通「淚穴」。 (《下流上車族》劇照)

羅毓儀（Yuki）與江美儀郭柏妍三母女相擁而哭。 (《下流上車族》劇照)

在頒獎禮上，江美儀發表感言時感性落淚，坦言曾一度以為自己因為並非電視台的「親生女」（即經理人合約藝員），注定會與「視后」擦身而過，只能永遠在台下做陪跑分子，會與獎項擦身而過，幸得最終獲得肯定。這座沉甸甸的獎座，見證了她入行超過20年來，憑藉堅持與實力在演藝路上創下的重大里程碑。