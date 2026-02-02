格林美｜EJAE憑獵魔女團《Golden》獲最佳影視歌曲　成首奪獎韓星

韓裔創作歌手EJAE（金恩在）創造歷史性時刻，Netflix動畫電影《K-Pop Demon Hunters（Kpop獵魔女團）》原聲帶歌曲《Golden》，在第68屆格林美獎頒獎典禮中，奪下「最佳視覺媒體歌曲」獎，成為史上首支獲得格林美肯定的K-pop歌曲，為韓國流行音樂在國際樂壇寫下重要里程碑。



《Golden》由動畫中虛構女團Huntr/x演唱，實際演唱者為EJAE、Audrey Nuna與Rei Ami，歌曲由EJAE與Mark Sonnenblick、DO、24、TEDDY共同創作。

Kpop獵魔女團歌曲《Golden》奪下格林美「最佳視覺媒體歌曲」獎。（GettyImages）

本次在典禮下午的非轉播頒獎環節中擊敗多首強敵，成功抱回獎座。EJAE過去曾替Red Velvet、aespa、TWICE、LE SSERAFIM等多組韓國人氣女團創作歌曲，2025年因擔任《K-Pop Demon Hunters》中角色Rumi的歌唱配音並參與多首原聲帶製作而在國際間爆紅。

K-pop首獲格林美肯定

《Golden》今年共入圍4項格林美獎，除已奪下「最佳視覺媒體歌曲」外，也同步角逐「年度歌曲」大獎，該獎項將於晚間轉播時段揭曉。至於同樣入圍的「最佳流行重唱／團體演出」與「最佳混音錄音」則在稍早頒獎中未能獲獎。Audrey Nuna先前受訪時談到提名的意義，直言能在格林美舞台上看到三張亞洲面孔對年輕世代具有象徵性：

希望這能讓孩子們知道，他們在這個世界上能做到什麼。

