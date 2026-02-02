Tyson Yoshi偕張文傑快閃大派海報　認演技差搵游學修特訓

獨立歌手Tyson Yoshi新歌《追 CHASING THE WIND》微電影於前日（31日）上架後，引起網友熱烈討論，尤其是對游學修與張文傑（German）的演出更是讚口不絕，連客串演出的結他手Teddy Fan亦成為微電影中的「黃金畫面」，成為城中話題之作！

Tyson Yoshi新歌《追 CHASING THE WIND》微電影於1月31日上架。（公關提供）

Tyson Yoshi偕張文傑快閃派海報

有見及此，Tyson昨日（1日）專誠與German及導演何圖現身中環都爹利街石階（煤氣燈街）大派海報，吸引過百Fans到場展開「激情對話」，猶如微電影分享會，場面熱鬧！Tyson說：「我刻意挑選這個地方跟大家見面，因為煤氣燈及石階均是經典地標，很多經典電影與劇集的重頭戲也在都爹利街發生，雖然今次微電影未能在此取景有點可惜，但能夠在這裡解構《追 CHASING THE WIND》微電影也別有一番風味！」

Tyson專誠與German及導演何圖現身中環大派海報，吸引過百Fans到場展開「激情對話」，猶如微電影分享會，場面十分熱鬧！（公關提供）

鍾情近距離交流

向來貼地的Tyson認為落區舉行分享會，遠比籌辦Fans Meeting更有意義：「近日天氣突然轉冷，依然有不少Fans專程到戶外聽我們講經，感受到大家滿滿的熱情，自己也喜歡這種近距離交流，比起只影合照或簽名有意思，起碼可以透過作品跟大家展開討論，了解不同的角度與觀點，自己也能獲益良多！」Tyson表示《追 CHASING THE WIND》微電影推出後，自己有逐一細看網友留言，並說：「印象最深刻是有人認為我的演技有改善空間，我也自覺要進修，所以已致電阿修，希望開拍《万子外傳（暫名）》前先進行演技特訓，以免拖大家後腿，事關大家今次真的很照顧我，令我學到很多演戲技巧，希望下次演得更好！」

Tyson Yoshi虛心接受網友批評演技。（公關提供）

積極構思《万子外傳》故事望明年面世

席間Tyson回答Fans提問時表示，原本今集YT周殷廷的戲份甚重，可惜一連四日的拍攝行程因為颱風而延期，只拍了兩日便要改期至11月，導致YT的檔期無法配合，最後忍痛刪減對方的戲份。Tyson說：「其實《万子外傳》已經開始構思故事，游學修當然是主角，亦會安排大量戲份給YT，始終是其他角色的外傳，小弟未必『老是常出現』，而與車相關的場口亦不及《1994》與《追 CHASING THE WIND》多，比較著重劇情發展，希望2027年可以面世吧！」

Tyson提到《万子外傳》已經開始構思故事。（公關提供）

林家謙「結婚歌」未有期

此外，對於Fans「追問」林家謙於去年演唱會上所送的「結婚禮物」何時面世 ？Tyson說：「林生所送的『結婚歌』要再等等，原本他叫我自己完成餘下的部份，但我不想這樣，我想跟他一起寫完這首歌，所以應該還要等一段時間，大家可以先聽其他新歌，陸續有來！」而Fans們「一追再追」的簽名會，Tyson直言等《TYSON YOSHI THE VILLAIN LIVE IN HONG KONG 》推出Blu-Ray DVD時，大有機會成真，敬請期待！

對於Fans「追問」林家謙「結婚歌」Tyson親自回應進度。（公關提供）

海報特別用色復刻90年代VCD封面

Fans們除了就《追 CHASING THE WIND》微電影進行「激情對話」外，亦追問Tyson今年的工作大計，他對此說：「既然要準備開拍《万子外傳》，首先要『跑數』，所以一套三款《追 CHASING THE WIND》微電影海報將於『https://tysonyoshi.store』網站公開發售，一套180元，相當好意頭，自己最喜歡我跟German『片車』的那一款，刻意營造90年代的感覺，連用色也參考了當年的VCD封面，超級有Feel！我建議大家買一套海報回家當揮春貼，寓意『追咩有咩、心想事成』，哈哈！」