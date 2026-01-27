Tyson Yoshi「響喉」引發KOL大混戰　雙方互揭黑歷史更約戰直播見

歌手Tyson Yoshi（程浚彥）早前捲入「響喉」爭議，原本只是一場關於改裝車噪音的網絡花生騷，豈料戰火持續蔓延，竟演變成YouTuber與KOL之間的「泥漿摔角」。YouTuber「占皮」（Jimpae）於昨日（1月25日）發布影片點評事件，卻將矛頭直指另一位KOL「何文田金冬天」，引發雙方在社交平台Threads隔空開火，甚至約戰直播對質，令這場網絡風暴愈演愈烈。



「響喉」爭議峰迴路轉

事源早前KOL Hera Chung拍片怒斥改裝車發燒友為「響喉X」，引來愛車之人Tyson Yoshi不滿，他將該片段與自己愛車「響喉」的畫面剪輯在一起，並發文「Sorry囉」，挑釁味極濃。然而，劇情在21日出現戲劇性反轉，Tyson Yoshi竟現身Hera Chung的影片中，當面被對方指著罵，他則擺出一副無辜表情再次說出招牌金句「Sorry囉」。原來這是一場精心策劃的宣傳攻勢，旨在為其微電影及新歌造勢。

此舉在網上引發兩極評價，有網民讚Tyson Yoshi「跟得好貼」、公關手段高明；但亦有聲音批評車輛噪音確實擾民，認為身為公眾人物的他不應帶頭網絡欺凌素人KOL，甚至有將錯誤行為合理化之嫌。

YouTuber發片批判 槍口突指KOL

YouTuber 占皮（Jimpae）於1月25日發布了一條評論影片，雖然影片開首探討了Tyson Yoshi與Hera Chung之間的「響喉」是非、擾民問題及男權女權等議題，但後半部分的矛頭卻直指另一位曾就此事發聲的KOL「何文田金冬天」。

占皮在片中指責「何文田金冬天」在事件期間連發多個帖文攻擊Tyson Yoshi，批評其「公審」KOL（Hera Chung）。但占皮指出，何文田金冬天在攻擊過程中，竟然將矛頭指向Tyson Yoshi的外貌及其未婚妻Christy，更使用了侮辱性字眼。占皮翻舊賬指出，何文田金冬天過去曾站在道德高地，呼籲大眾不要評論他人外貌（例如曾批評YouTuber大J評論Coser樣貌、以及涉及白卡聯盟成員「勇狗」的事件），自己亦曾因被指貌似藝人「馬蹄露」而大感不滿。

占皮質疑何文田金冬天是典型的「嚴人寬己」，並指她在事後雖發布長文「道歉」，但內容充斥著對自己社會貢獻的強調，試圖合理化其攻擊行為，缺乏真正誠意，「雙重標準」嚴重。

Threads隔空駁火 互揭瘡疤指控偏頗

影片出街後，隨即引爆雙方在Threads上的激烈罵戰。何文田金冬天發文控訴，直斥占皮的影片描述手法偏頗，意圖引導觀眾將她塑造成一名「死雞撐飯蓋」、「自戀」或「過度自我吹捧」的負面形象。她亦再次重提「勇狗」事件，反擊指占皮忽略了白卡聯盟成員曾在毫無正當理由下，公開其私人照片並多次作出抹黑，自己才是受害者。

此外，何文田金冬天更爆料，指Tyson Yoshi與占皮私下確實相識，質疑占皮是為了維護朋友而針對她，直指占皮本人才是真正的「雙重標準」。

YouTube上網民認為占皮條影片講講下變左係咁入金冬天，亦對占皮提出異議。（YouTube＠Jimpae 占皮）

面對指控，占皮亦在Threads發文回應，表示已進行自我反省，但他堅持認為何文田金冬天引用留言區的負評來暗示其影片偏頗，卻未能提出具體證據指出內容何處不實，這種做法本身就構成了一種「公審」，同樣陷入了雙重標準的邏輯謬誤。

為了釐清是非，占皮最後發出「英雄帖」，公開邀請何文田金冬天在1月27日（星期二）進行直播討論，將這場由「響喉」引發的羅生門搬上枱面，當面對質。這場KOL界的大混戰最終會如何收科，已成為網民密切關注的熱話。

