洪天明放手唔干預兒子發展　搬返內地希望同太太多啲見

日前（1/2）兩位男神洪天明和森美現身屯門出席健身中心新店開張，同場嘉賓包括鄧智堅、潘紹聰、曾錦燊及香港首個體操亞運金牌得主石偉雄等，典禮更有舞龍舞獅助興，寓意新店生意興隆、鴻圖大展！

大會司儀：森美、主禮嘉賓：洪天明。

未來條路自己揀

洪天明表示，從小到大都熱愛運動，一直有健身以確保健康，同時他亦以身作則，督促兩名兒子勤做運動，天明說：「13歲大仔（洪大仁）鍾意運動，最愛踢足球；10歲半細仔（洪竟稀）比較文靜，我都有鼓勵佢盡量揀自己鍾意嘅運動，佢話鍾意體操，當然冇問題，總之有運動就得！」雖然細仔個性偏靜，但反而喜歡唱歌，更渴望出鏡，對幕前興趣極濃，天明笑言：「有時叫細仔幫我拍啲短視頻，佢問我有冇對白，上年我喺橫店拍戲，佢都有客串一個角色，我覺得無所謂，譬如學校有表演，對佢以後可能做經理、CEO，開會都有幫助，正如我想做演員，老竇都支持唔干預，未來條路自己揀，最緊要有一定學業基礎，長大後想做咩都可以。」

洪天明狀態大勇。

舉家移居深圳

最近洪天明舉家移居深圳，一家四口適應情況十分理想，天明表示：「香港同內地生活各有好處，小朋友都適應咗，以前佢哋讀國際學校，而家想喺深圳讀中文好難追，本地學校入唔到，但好在搵到間內地國際學校，中文程度俾佢哋慢慢追上，我覺得中文係世界語言，市場愈來愈大，好多地方用得到！」談到與太太周家蔚的感情，天明坦言：「之前我喺內地工作多，成日唔喺香港，點解搬去內地？就係想我哋多啲喺埋一齊，但好奇怪，搬返內地，我嘅香港工作又多返，舊年先有《墨魚遊戲2》（被封為『遊戲大王』），跟住又有電影《尋秦記》，之後又有抽閃卡（『抽天明最高』）等好多話題，以前做好多野冇乜noise，所以做藝人都要睇天時地利人和。」

森美熱愛運動

同樣熱愛運動的森美，去年偕三位朋友一同參加《HYROX香港賽2025》，今年計劃捲土重來，與中學同學參加二人賽，森美直言：「比賽完停咗操練，今年再參加，仲有幾個月可以練吓，以前靠自己試過拉胸拉傷條頸，而且未必搵到一間gym有咁齊全設施，呢度又有專業教練幫手，好適合！」森美並沒有特別期待獲獎，主要想挑戰自己：「以前俾兩個月乜都做到，年紀大咗就唔能夠太心急，好在我做好多保健代言人，朝早做facial，下午去痛症中心，第二日再健身，如果做埋健身中心代言人就慳唔少！」森美承認，健身室「誘惑」多多：「我好唔專心，叫住自己唔好掛住望，但我睇男仔唔睇女仔，每一舊肌肉都尊重，全部用時間心機去練，我嘅膊頭肌肉好細，好羨慕啲大隻佬，女仔就唔好意思喇！」

好大隻。

𢭃小儀利是

自小儀告別商台，森美轉與阿正、Elsie主持《Bad Girl大過佬》，他說已習慣與新拍檔合作：「年青人好叻，我喺佢哋身上有返動力，我做咗電台三十年，唔係有咁多魄力，好攰想退休，佢哋好似啦啦隊，不斷同我講『大哥加油』，否則我冇咁多動力，堅持每日做節目。」小儀剛宣布參演舞台劇，問到「森美小儀歌劇團」會否重現，森美透露：「睇我動力夠唔夠，小儀一直有演出，佢鍾意演戲，我就鍾意做搞手、導演、監製，一於我做幕後，佢做主角！」農曆新年將至，小儀剛榮陞人妻，森美會不會帶仔女向她𢭃利是？「係喎，冇諗過，你提醒咗我！咁多年小儀都問我攞利是，我都冇俾過，我鄉下規矩，唔派俾年紀大過我嘅人，但阮太（小儀媽咪）一直有俾利是我，今年起碼帶一對仔女去𢭃小儀利是！」