袁惟仁曾現迴光返照 心跳一度恢復 聽姊一承諾後才放下牽掛離世
知名音樂人「小胖老師」袁惟仁2月2日傳出病逝消息，享年59歲。
袁惟仁在台東老家臥病8年多，經判定為植物人後，一直由二姊袁藹珍照顧，楊貴媚透露袁惟仁1月5日住進加護病房，2月2日上午心臟驟停，迴光返照之後又嚥氣。
袁惟仁是知名音樂人，曾為王菲寫《執迷不悔》、為那英寫《征服》：
袁惟仁住加護病房 家屬趕見最後一面
楊貴媚跟紀寶如探望袁惟仁有6年之久，今年她向袁惟仁姊姊約時間，想去台東一趟，卻得知對方在1月5日送到加護病房治療，她一心覺得袁惟仁會好起來：「沒想到一進加護病房就沒出來。」
2月2日上午院方通知家屬袁惟仁心臟驟停，家屬趕到醫院之後，袁惟仁有恢復心跳，他的姊姊走到袁惟仁的身邊，說句：
如果你要走，不要有牽絆，媽媽我會照顧。
讓他安心地走，過沒多久後袁惟仁就在加護病房裏離世。
