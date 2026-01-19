《獅子王》名導Roger Allers突離世　好友悲痛：上周還在埃及旅遊

迪士尼資深編劇、1994年動畫經典《獅子王》（The Lion King）共同導演羅傑艾勒斯（Roger Allers）驚傳辭世，享壽76歲。



消息由資深視覺特效總監、同時也是多年好友與合作夥伴的戴夫・博瑟特（Dave Bossert）證實，並在臉書發文悼念。

迪士尼資深編劇、1994年動畫經典《獅子王》（The Lion King）共同導演羅傑艾勒斯（Roger Allers）驚傳辭世，享壽76歲。（GettyImages）

Roger Allers曾執導《獅子王》、擔任《阿拉丁》（Aladdin）編劇：

+ 9

博瑟特悲痛寫道：

我對羅傑踏上下一段旅程的消息感到無比難過。就在上周，我們還在他旅遊埃及時互通電子郵件，這一切顯得更加不真實。羅傑是一位極其傑出的藝術家與電影人，是迪士尼動畫文藝復興時期真正的支柱。

羅傑艾勒斯與羅伯明考夫（Rob Minkoff）共同執導《獅子王》，至今仍被視為迪士尼動畫史上最偉大的作品之一。電影於1994年上映，全球票房達7.71億美元（約60.1億港元）；2019年推出的真人版重拍更締造16億美元驚人票房，成為影史最賣座電影之一。

除了《獅子王》，羅傑艾勒斯也執導2006年動畫《森林反恐隊》（Open Season），以及獲奧斯卡提名的短片《賣火柴的小女孩》（The Little Matchgirl）。他同時也是多部迪士尼經典作品的重要編劇與故事開發者，包括《阿拉丁》（Aladdin）、《騎呢大帝》（The Emperor's New Groove）、《熊之歷險》（Brother Bear），以及直發DVD的《獅子王3》（The Lion King 1½）。

博瑟特回憶與艾勒斯合作《賣火柴的小女孩》的經驗，感性表示：

那是一段純粹的快樂時光。他的好奇心、慷慨與熱情，總能感染身邊的每一個人。羅傑擁有明亮而溫暖的靈魂，沒有他的世界顯得黯淡許多。安息吧，我的朋友，直到我們在另一端再次相遇。

【延伸閱讀】《Scary Movie》女星驚傳逝世 法醫證遺體有外傷 死因成謎待查（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 5

延伸閱讀：

星級評論／迪士尼11頻道全撤 員工：我們根本被團滅了

雀雀／700 億韓幣打造「京城怪物」是批判也是療傷

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】