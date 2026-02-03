非常檢控觀｜阮浩棕吳子冲私下互稱BB　「翻版孫藝珍」梁超怡搶鏡

《非常檢控觀》逢周一至五晚八點半翡翠台播映。劇集主要演員有馬德鐘、吳偉豪、賴慰玲、陳煒、陳曉華、游嘉欣、蔣家旻、張馳豪、李成昌、程可為等。



梁超怡嫁吳子冲報復阮浩棕

昨晚（2日）劇情除繼續圍繞「殺戮試場」單元，還全盤揭出了包專員（馬德鐘飾）與王頌星（陳煒飾）「狗血式」恩怨情仇。劇情講述青年仁（阮浩棕飾）原本與青年星（梁超怡飾）情投意合，但當仁發現親哥哥智（吳子冲飾）同樣鍾意阿星時，阿仁為免成為傷害阿哥的罪人，竟漠視阿星感受獨自決定退出「三角關係」…含恨被飛的阿星最終嫁給阿智以報復阿仁，傷了自己之餘還傷了阿智及兒子家勉（丘梓謙飾），令星愧疚至今，亦形成了星與家勉之間的隔閡。

梁超怡嫁吳子冲報復阮浩棕。（公關提供）

阮浩棕吳子冲互稱BB極肉麻

昨晚阿仁與阿智在酒吧中處處為對方著想、爭著怪責自己一幕，盡顯肉麻兄弟情，有網民更笑言梁超怡／陳煒才是阿仁與阿智兩兄弟之間的第三者！其實現實生活中，阮浩棕與子冲感情相當要好，二人於2023年首度合作《靈戲逼人》時，已因年紀一樣兼志趣相投，在劇中擦出超強火花，獲封新一代HeHe CP！如今二人來到《非常檢控觀》關係更進一步，由沙煲兄弟升呢「真‧兄弟」，並齊齊獲策封「高顏值兄弟控」。阮浩棕及吳子冲受訪時，笑言私下相處亦相當肉麻，阮浩棕更自揭二人私密「暱稱」：「我叫子冲做BB，子冲就叫我做Baby嘅。」

呢個「兄弟對望」好有愛咯。（公關提供）

阮浩棕微表情落足心機

其實這對「顏值兄弟控」除了同樣青靚白淨又靚仔，二人演戲同樣用心出色。由於年青仁要面對很多困境，包括從商家族失德行為帶來的壓力、意外搶走哥哥心上人令哥哥傷心欲絕、明明深愛著星卻又扮無感被逼分手，每個困局都蘊含著不同層次的情緒，阮浩棕均成功透過微表情將其一一做好。至於子冲，成功演活了一個充滿負能量的「深情苦命男」，其中臨終逼問超怡真心心意的場口、夾雜憤怒及怨恨的眼神令不少網民大為心痛，演技再獲認證。

為咗阿哥，阮浩棕忍痛分手。（公關提供）

梁超怡「翻版孫藝珍」

除了肉麻至Hehe的兄弟情，梁超怡的亮眼演出亦是昨晚話題。有「翻版孫藝珍」之稱的超怡，是2022年港姐季軍，並同時奪得「最上鏡小姐」及「最佳口才獎」，演藝潛力不容忽視。昨晚超怡除憑初戀般的甜美笑容、優美的芭蕾舞姿俘虜網民心，還憑躍進演技搶焦！在年青仁返望探望已婚星智一幕，梁超怡挺著肚子掛著笑容、卻滿是挑釁及不甘的眼神演得恰到好處，配以子冲及阮浩棕重重的無奈、失望、哀愁及滿滿的震撼的演繹，令場口甚是有戲，難怪網民讚監製林志華憑《非常檢控觀》給予了新一代演員亮眼發揮舞台。

有「翻版孫藝珍」之稱的超怡，是2022年港姐季軍，並同時奪得「最上鏡小姐」及「最佳口才獎」。（公關提供）

梁超怡跳芭蕾舞的樣子實在太甜美，身形亦相當優美。（公關提供）

梁超怡演藝潛力不容忽視。（公關提供）

梁超怡感恩監製林志華悉心指導

超怡受訪時透露，自己在相關場口原本演得不太好，幸好監製林志華（阿Lam）在場用心指導，令她更能清楚掌握角色當時心情的複雜度：「阿Lam畀咗好多貼士我，好多謝佢教我應該點樣帶住又愛又恨，但又想報復嘅心情去食呢餐飯。」談到飾演煒哥童年，超怡透露二人雖然近乎零同場機會，但煒哥事前有溫提她放心演回自己便可：「煒哥教我唔需要模仿佢，因為呢個角色嘅年青同成年版心路歷程上好大分別，佢叫我演番一個單純同甜美嘅女仔就得。」