米倉涼子涉毒案已脫罪　檢方震怒稱「重大失敗」　她心死動念隱退

50歲日本女星米倉涼子靠《女醫神Doctor X》系列成為日劇圈最具代表性的「女強人演員」，未料2025年10月爆出疑似涉毒，不過東京地方檢察廳1月底宣布不予起訴。



日本媒體2月3日就爆料，米倉涼子案未能取得具體成果，讓檢方大為震怒，甚至被認為是「重大失敗」。另一方面，雖然米倉涼子洗刷涉毒嫌疑，卻也傳出她在調查過程中因相關消息走漏而感到心灰意冷，甚至還想退出演藝圈。

米倉涼子（經理人公司網站）

男友潛逃出境無法起訴 檢方震怒：重大失敗

米倉涼子去年10月爆出涉毒，據悉8月就被負責調查本案的《關東信越厚生局麻藥取締部》（簡稱為《麻取》）直搗住家，還在家中發現非法藥物、吸食器具等。根據日媒《DAILY新潮》報導，米倉涼子涉毒案最終做出不起訴處分，等同還她清白，然而本案被認為是《麻取》的一大失敗，檢方更為此震怒。

一位社會線記者透露，米倉涼子目前跟阿根廷舞者岡薩羅奎艾修同居，雖然已經在家中掌握到涉毒證據，但男方逃出境：

這是《麻取》的重大失誤，原本結束搜查後，就要對米倉涼子跟男友以涉嫌共同持有非法藥物的嫌疑向其申請逮捕令，他們慌慌張張找人後才發現男子早就出境，至今都沒有回日本。由於這個男友很大尾，這讓檢方氣炸了，還大罵『這哪算什麼調查！』

如果想以共同持有非法藥物罪嫌起訴，就應該要同時訊問米倉涼子跟她男友，比對雙方供詞。只是米倉涼子供稱：「藥不是我的，我也不知道有這些東西。」如今岡薩羅奎艾修也已經逃之夭夭，目前進行的「書面送檢」也只是走一個程序，並無實質意義。

厚生勞動省的相關人員透露，這次辦案會如此「失敗」，原因就出在兩個單位的辦案邏輯大不同。《麻取》在乎的是根絕毒品，先積極查出來毒品最重要，因此相對不那麼在乎蒐集充分證據到把人逮捕；警方則認為案子就是要辦到把人起訴，若自己負責的案件最終以不起訴收場，簡直就是奇恥大辱。

不滿遭「偵查大公開」 米倉涼子傳動念退演藝圈

另外，由於證據不足，當初米倉涼子的涉毒案就是以不羈押方式函送檢方，日本富士電視台與相關體系的媒體也為此進行「獨家」報導。實際上這件事也讓米倉涼子心灰意冷，難以釋懷自己被「偵查大公開」，整起案件的調查過程持續遭外洩並躍上媒體版面。

據悉在訊問的過程中，米倉涼子甚至還流露出「想退出演藝圈」的脆弱面貌。日本娛樂的資深媒體人就認為：

短期內米倉涼子應該不太可能重返電視圈，但串流平台可能還有機會。

米倉涼子下一部作品為2月中公開的《Angel Flight THE MOVIE》。（Instagram@ryoko_yonekura_0801）

米倉涼子下一部公開作品為《Angel Flight THE MOVIE》，預計2月10日會舉辦試映會，也將成外界關注焦點。

