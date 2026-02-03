佘詩曼出席活動被追問急唔急拍拖　大爆真相：或者有你唔知呢

佘詩曼近年憑《新聞女王》系列四度封視后，創下TVB史上紀錄，奠定「Man姐」女強人形象，粉絲橫跨香港及內地市場。她在2025年《萬千星輝頒獎典禮》橫掃「最佳女主角」及「大灣區最喜愛女主角」，激動落淚一刻感動無數觀眾，證明50歲依舊是圈中頂流。新劇《麻辣商驕》延續霸氣風格，她飾演商界女強人，內地播放量高企，頻爆金句再度引爆討論。

佘詩曼今日出席活動。（吳子生攝）

商演邀約不斷

人氣爆棚下，佘詩曼商演邀約源源不絕，中港兩地品牌爭相搶人，從化妝品、珠寶到地圖導航、高端汽車，她代言廣告遍佈各領域。

希望增磅

佘詩曼今日（3/2）現身尖沙咀出席品牌活動。連續兩日出席活動的她，接受《香港01》訪問時表示：「好開心今日又同大家見面，而我之前喺成都都參加咗佢哋呢個品牌活動，咁今日香港繼續，希望每一個站都可以搵錢。同埋希望增少少磅，因為我都覺得自己瘦。其實咁耐以來，都係差唔多，選港姐時都係97磅，但而家就100磅，我都想肥多一至兩磅。」

佘詩曼和吳千語今日出席活動。（吳子生攝）

唔心急拍拖

提到情人節如何度過，佘詩曼表示：「同幾個女性朋友食飯。（係咪好多男性選擇？）其實都唔係冇嘅，其實如果日日開心，如果sweet，日日都係情人節啦。（急唔急拍拖？）又或者有你唔知呢？哈哈，講笑咋。」

佘詩曼人氣爆登。（吳子生攝）