張柏芝18歲大仔謝振軒身高暴風抽高　插褲袋姿態神複製老竇謝霆鋒

近日，45歲張柏芝被網民在澳洲悉尼偶遇，身旁跟著18歲的大仔謝振軒（Lucas）。據悉，謝振軒今年正式入讀澳大利亞音樂學院（AIM）修讀音樂，張柏芝於一月底已帶同三個兒子全家總動員飛往澳洲。

張柏芝早前帶同三個兒子全家總動員飛往澳洲。（微博圖片）

18歲謝振軒身高暴長

有網民在澳洲宜家、商場等地偶遇張柏芝與大仔謝振軒，其中謝振軒的身高十分惹人。官方身高165cm的張柏芝站在兒子身邊，頭頂僅到謝振軒的肩膀位置。不少網民驚嘆謝振軒完美承襲了父親謝霆鋒的基因，身形挺拔修長。尤其是那鋒利的下頜線、小麥膚色及單手插褲袋的姿態，簡直是「翻版謝霆鋒」，被封為「星二代顏值天花板」。

謝振軒的小麥膚色及單手插褲袋的姿態似足謝霆鋒。（網上圖片）

Lucas獲網民大讚好靚仔。(微博圖片)

二仔謝振南高過哥哥

除了謝振軒，15歲的二仔謝振南（Quintus）同樣發育驚人。在今年一月的機場送行相片中，不少眼尖網民發現謝振南的身高似乎已悄悄超越了哥哥謝振軒，肩膀線條亦變得更壯實。雖然兩兄弟外型風格各異，但站在一起保護媽咪的畫面，令不少網民笑言張柏芝現在出街：「身邊有兩個保鑣，超級有安全感」。

謝振軒（左)和謝振南（右)長相帥氣。（資料圖片）

張柏芝獨扛九件行李

張柏芝在安頓好大仔後曾短暫回港，隨即被目擊獨自一人再飛澳洲。從現場所見，張栢芝拎了至少五、六個喼、一個發泡膠箱、兩個背囊、一個手提行李箱，十分誇張。張栢芝排的是商務艙，她親自逐件拎行李擺上輸送帶，相當貼地。

親自攞行李。（小紅書）