苑瓊丹爆直播辛酸準備定尿片　魯振順親揭離巢TVB真相

近期「商界」非常活躍的苑瓊丹又有新動向，她宣布與眾圈中好友劉可、魯振順、鍾潔兒、李霖恩，伙拍順豐香港及LoopLive合作直播，讓市民安坐家中輕鬆辦年貨，喜迎馬年！期間，苑仔親力親為「搬燒豬」非常搞笑，還與順豐速運港澳地區負責人岑子良先生開禮炮，預祝直播大賣！



苑瓊丹夥同劉可、魯振順、鍾潔兒、李霖恩，伙拍順豐香港及LoopLive合作搞年貨直播。（官方提供）

期間苑仔親力親為「搬燒豬」非常搞笑，仲與順豐速運港澳地區負責人岑子良先生開禮炮！（官方提供）

苑瓊丹甘為做直播「着尿片」

日前平台舉行記者會為直播打響頭炮，苑仔現身非常風騷，表示有多個國際品牌「撐腰」，笑言自己「有腰骨」：「我夠晒經驗開班教人做直播，好同唔好、被欺騙嘅經驗都唔少，不過我唔收徒弟啦，大家一齊進步就得！」苑仔表示直播看似風光，鏡頭背後充滿辛酸：「呢個係真人真事，我試過直播叫人準備定啲尿片，但因為買得太大先冇著到！（忍住去廁所值得？）你要尊重工作，唔可以做做吓走咗去，啲觀眾會覺得好怪！」

苑瓊丹自爆直播辛酸，甘為做直播「著尿片」。（官方提供）

苑仔表示「睇中」李霖恩太太加盟直播行列，大讚對方有學識、有才華，霖恩在邊尷尬陪笑：「其實苑仔搵我出嚟都係想介紹佢，都係想捧佢，但我覺得冇所謂，有『軟飯』食都好啊。」

李霖恩樂見太太比自己有「錢」途：「我唔介意食軟飯！」。（官方提供）

魯振順揭離巢TVB真相

曾控訴「中年好聲音」擔飯碗的魯振順與參賽者劉可同場，魯振順表示未感尷尬：「其實誤會嚟嘅，好似苑仔咁『德高望重』都搶佢唔到，每個人有唔同嘅工作，希望呢個行業都百花齊放。（係咪唔夠食，直播好搵啲？）唔係啊，千其唔好咁講，依家環境行行都做得好艱難，只係依家流行做直播，都係經營嘅手法嚟嘅。」魯振順表示現時作息穩定，自由身沒「綁手綁腳」：「我地離開TVB唔係關任何人事，純粹咁啱合約到期，制度改變我地配合唔到，咪離開一陣囉！呢個世界係圓嘅，冇話絕對嘅。希望在「有生之年」做到想做、開心的事情。」

魯振順揭離巢TVB真相，劉可笑言好鍾意魯振順想跟他組「組合」。（官方提供）

劉可預告加盟直播時，會唱歌「娛賓」滿足Fans，笑言想與魯振順組「組合」：「因為我知佢好鍾意唱歌，之前佢做直播可以由朝講到晚，我都擔心佢撐唔住！我地一齊合唱就唔會唱『情歌』，都係啲勵志歌《總有你鼓勵》嗰啲！」