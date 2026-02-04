非常檢控觀｜賴慰玲俯身執File大曬美腿　陳煒挑機火花四濺

《非常檢控觀》逢周一至五晚八點半翡翠台播映。昨晚（3日）一集，賴慰玲大方展現美腿與S身形，再現「俯身執File」經典畫面，甚至出動監製林志華私家車助陣指導，獲封「王者人妻」。

賴慰玲大騷美腿與S身形。（公關提供）

陳煒緊急關頭挺身相助

昨晚（3日）「殺戮試場」單元峰迴路轉，「滅罪鐵三角」包希仁（馬德鐘飾）、展熊飛（吳偉豪飾）、公孫珀（賴慰玲Winki飾）調查導致小禹（戴祖儀飾）昏迷真兇，並分別向小禹同學伍家俊（林俊其飾）、駱子豪（林正峰飾）及姚舒琴（關嘉敏飾）等套料，揭出子豪曾找小禹代考之餘，小禹閨密徐彥楓（蔡菀庭飾）對小禹懷有極重妒忌心，有足夠殺人動機…為查明真相，公孫珀欲加入頌星（陳煒飾）的徒弟競逐戰，頌星起初因要與包專員作對刻意刁難公孫珀，但當發現公孫珀行動失敗之餘、更慘遭幕後Big Boss諂害令律師資格危在旦夕，於緊急關頭挺身證公孫珀清白…由於Ending十分緊張，網民都很關心公孫小姐會否就此前途「再」毁、並坦言勁心急追看下一集。

陳煒緊急關頭挺身相助。（公關提供）

賴慰玲大晒S身形

昨晚一集，劇集「嬌俏擔當」賴慰玲Winki可謂由頭帶到落尾！為了套料，公孫珀大晒美腿及S身形引誘子豪，而坊間流傳已久、恍如人體奧妙展的「俯身執File」經典畫面亦於昨晚播出。由劇集播出以來一直是劇中「女人魅擔當」的Winki，俯身執File畫面一出，網民即大感興奮，並大讚Winki保養得宜：「呢個年紀同人妻嚟講絕對係王者。」除了執File、Winki就連輕靠房車、與林正峰對話的姿勢亦擺得弧度十足、魅力四射。

賴慰玲大騷美腿。（公關提供）

賴慰玲難得性感，令唔少網民眼前一亮。（公關提供）

呢個「俯身執File」畫面一出，網民即大感興奮。（公關提供）

監製林志華親自教擺甫

Winki接受官方訪問時透露，監製林志華除借出房車協助拍攝、還親自落場指點Winki如何擺甫：「因為知道係監製架車，所以我擺甫時可以大膽啲、唔驚刮花。同埋好多謝監製嗰日特登落嚟指導我呢場戲，因為我唔係行開性感路線，所以監製知道我要拍引誘林正峰嘅戲，佢就落嚟幫一幫手。佢好保護我嘅，佢畀我選擇我著得舒服嘅衫，我就覺得腳已經係我最可以畀大家睇嘅部份，所以我決定用腳，咁監製都贊成，就話由呢個方向出發」、「佢有叫我S形啲、同埋係佢叫我執嘢嘅，好多謝台前幕後都花咗好多心機去度好同拍好呢場戲。」Winki又謙稱希望觀眾能接受團隊為她打造的「嬌俏擔當」人設。

監製林志華親自落場指導呢場戲，仲教阿賴點擺甫。（公關提供）

賴慰玲讚煒哥鏡頭背後勁溫柔

除了女人魅大爆發，Winki昨晚一集還過足戲癮，對手更是與Winki一樣好戲的陳煒（煒哥）。在包專員公孫珀懇求頌星幫忙揪出真兇徐彥楓的分半鐘場口，頌星以不同的眼神及笑容展現了層遞式的挑機！深知自己在談判中佔盡上風的頌星，先擺出任性又不合作的姿態，向曾公開落自己面的公孫珀落下馬威，並以嘲諷口氣寸公孫珀選錯軌道；到包專員忍不住幫公孫珀口時，頌星即再進一步全程笑住挑機之餘、眼神亦盡是玩味：「我就係要斷你一臂，捨唔捨得呀？」之後在考試場口，原本與公孫珀默契十足的頌星，當發現有助揪出真兇真身的考試編號有異樣時，即緊張地向公孫珀狂打眼色，短短一秒內的眼神盡是肉緊、危機訊息及擔心，相當好戲。談到與陳煒昨晚一集「對戲」連場時，Winki笑言是「一拍即合」、「火花四濺」及「乾淨俐落」，並對煒哥一cut後又回復溫柔Nice本色大表神奇佩服：「煒哥成日幫我整頭髮，佢會好細心去照顧身邊嘅人。」

陳煒嘅挑機柔中帶剛，甚具層次。（公關提供）

幾個眼神已經睇到人既緊張又肉緊。（公關提供）

蔡菀庭「學霸級四料選美冠軍」

至於飾演「機心閨密」徐彥楓的蔡菀庭（Tiffany），由於演技外形俱不俗，成功吸引網民關注兼好奇。Tiffany是「學霸級四料選美冠軍」，曾於2017年在《多倫多華裔小姐競選》奪冠兼橫掃四個大獎。2018年正式加入無綫的Tiffany，代表作是曾在處境劇《愛．回家之開心速遞》中一人分飾超過20個不同角色，及在第二季的《直播靈接觸》中飾演「恐怖娃娃」，並以認真做好每個角色贏盡正評。

齋睇相，睇得出Tiffany有用心做好每一個微表情。（公關提供）

無論眉目同嘴角都好有心機咁畀戲。（公關提供）