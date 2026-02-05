譚詠麟愛將移居北京後繼有人　7歲囝囝豪宅開金口唱歌台風十足

現年39歲的型男歌手趙浚承（Gary），早前強勢出戰TVB重頭綜藝《中年好聲音3》，雖然最終無緣晉身三甲，但在比賽期間已成功俘虜大批粉絲，人氣急升。這位公認的「顏值擔當」除了是靚聲王，更是樂壇校長譚詠麟的愛將。近年趙浚承主要定居北京的他，日前他上載了一段7歲囝囝在家中拿著無線咪高歌的影片，令人驚喜的是，小小年紀的他不僅外貌與爸爸如「餅印」般相似，更展現出驚人的音樂天賦，被網民大讚這名星二代潛力無限。



趙浚承憑《中年好聲音3》人氣急升。（電視截圖）

此前明星足球隊接受影片頻道訪問，談及他們對趙浚承的感覺。(影片截圖)

曾組男團Square 獲譚詠麟欽點做巡演嘉賓

趙浚承入行多年，演藝資歷相當深厚。早年他曾是男子組合Square的成員，並簽約環球唱片，高大靚仔的形象深入民心。他與樂壇校長譚詠麟淵源極深，當年校長舉辦巡迴演唱會時，因部分合唱曲目需要找人頂替原唱，於是欽點了靚聲的趙浚承擔任嘉賓，自此被視為「校長愛將」。

39歲的趙浚承除了是前男團Square的成員，亦是明星足球隊成員，他更獲得譚詠麟的喜愛，是譚詠麟的「愛將」。(影片截圖)

日前趙浚承就同「香港明星足球隊」一班隊友出去旅遊。（IG@garychiuchiuchiu）

除了音樂上的提攜，趙浚承也加入了「香港明星足球隊」，每逢有商演活動或球賽，總會見到他的身影，可見他在圈中人緣甚佳。雖然自《中年好聲音3》落幕後，趙浚承的幕前曝光率稍有回落，但他樂於轉型做「湊仔公」，享受家庭樂。

趙浚承雖然三甲不入，但他人氣因而急升，更收獲了大批粉絲。（香港01攝）

定居北京逾8年 港爸與囝囝溝通現「雞同鴨講」

事實上，趙浚承早在2015年便隨愛妻定居北京，太太是地道的北京人，兩人育有一名精靈可愛的7歲兒子。雖然趙浚承是百分百的「港爸」，但由於長期在內地生活，他與兒子的日常溝通主要以普通話為主，導致囝囝對廣東話幾乎是一頭霧水，父子間偶爾會出現語言上的趣事。

趙浚承擁有幸福家庭。（IG@garychiuchiuchiu）

儘管語言文化有差異，但基因卻騙不了人。趙浚承的兒子完美遺傳了爸爸的優良基因，不但五官輪廓立體俊朗，更是天生擁有一副好歌喉。近日趙浚承在社媒分享的影片中，只見囝囝手持私家無線咪，準備大展歌喉。豈料伴奏響起不久，小朋友突然「卡機」呆立當場，原來是一時忘了歌詞要馬上重來。這一幕令網民笑翻，指他連爸爸在台上的「甩嘴」特質都神複製，果然是親生無誤。

近日趙浚承在社媒分享的影片中，只見囝囝手持私家無線咪準備大展歌喉，豈料一時忘了歌詞要馬上重來，這一幕令網民笑翻。（IG@garychiuchiuchiu）

深情演繹莫文蔚金曲 台風穩健似足爸爸

經過小小的「蝦碌」插曲後，囝囝終於大開金口，深情演繹莫文蔚的經典金曲《歲月裡的花》。雖然仍帶有稚嫩的「娃娃音」，但他對歌曲的情感拿捏得宜，唱得頭頭是道，更一邊唱一邊隨節奏搖擺身體，台風十足，舉手投足間隱約見到趙浚承在舞台上的影子，讓人聽出耳油。

經過小小的「蝦碌」插曲後，囝囝終於大開金口，深情演繹莫文蔚的經典金曲《歲月裡的花》。（IG@garychiuchiuchiu）

影片後段，趙浚承的高顏值太太亦有入鏡，拿著麥克風與兒子一同合唱，一家三口寓唱歌於天倫樂，畫面極度溫馨治癒。網民紛紛留言激讚囝囝「越大越靚仔」，而且天生靚聲，隨時可以「子承父業」，成為樂壇下一顆閃亮的明日之星。