男星生日豪捐130萬元支持癌症醫學研究　私下生活節儉卻大方行善

韓國人氣男團NCT DREAM成員朴志晟（Jisung）於2月5日迎來24歲生日，在生日當天向三星首爾醫院捐贈了2.5億韓元（折合約133萬港元）。

朴志晟於24歲生日當天向醫院捐款2.5億韓元（折合約133萬港元）。（朴志晟ig）

坦言不忍病患受苦

這筆善款將全額撥入胰腺癌領域的定制化醫學研究，旨在支持這類高死亡率難治疾病的科研突破。朴志晟在捐贈聲明中表示：「因目睹難治疾病患者承受痛苦感到心痛，希望通過支持醫學技術減輕病患負擔」。除了醫學考量，他亦不忘將這份榮耀歸功於粉絲「西珍妮（粉絲暱稱）」，稱「多虧粉絲的愛與支持，我才能參與分享」，並寄望以回報粉絲的心意「共同創造溫暖的世界」，讓追星的正面力量影響社會。

朴志晟稱看見病患受苦感心痛。（朴志晟IG）

平時生活節儉卻大方行善

事實上，這並非朴志晟首次慷慨解囊。早在2025年3月，他已向「希望橋全國災害救助協會」捐贈5000萬韓元支持山火災後救援。不少粉絲指出，朴志晟平日生活極度節儉，長期使用舊物且鮮少購買奢侈品，與其在公益上的揮金如土形成鮮明對比。

不少粉絲稱朴志晟平日生活極度節儉，長期使用舊物且鮮少購買奢侈品。（網上圖片）

早前啟德開騷全場爆滿

早前NCT DREAM登陸香港啟德體育園主場館，舉行《THE DREAM SHOW 4》演唱會，成為首個站上該萬人場地的韓團。當時現場逾4萬個座位座無虛席，放眼望去盡是象徵組合的「螢光綠」燈海，尖叫聲響徹啟德。