胡定欣離巢前有問過另一位視后　未計劃生bb更拒絕帶老公上真人騷

兩屆TVB「視后」胡定欣（Nancy）昨日（2月4日）趁著「立春」這個象徵新開始的日子，於社交網投下「震撼彈」，正式宣布已約滿離巢邵氏兄弟，結束多年的賓主關係。今日（5日），回復自由身的胡定欣風騷現身好友胡曦文（Christy）的新店開幕活動。受訪時她大方透露其實早在去年年尾已經完約，展望2026年，胡定欣希望能隨心所欲地挑選工作，更預告4月將率先在珠海舉行個人音樂會，圓其歌手夢。



兩屆TVB「視后」胡定欣（Nancy）趁著「立春」（2月4日）這個象徵新開始的日子，於社交網投下「震撼彈」，正式宣布已約滿離巢。

胡定欣今日（2月5日）出席胡曦文旗下奢華珠寶及時尚品牌 CRISATHENA 新店開張。

廿年一劍渴望新衝擊 向胡杏兒取經闖內地

對於選擇在立春公布離巢消息，胡定欣坦言是希望取個好意頭，象徵2026年有一個全新的開始。她剖白離巢原因，指自己在同一間公司（TVB及邵氏）服務了整整20年，雖然感情深厚，但作為演員，她極度渴望尋求新的衝擊與火花：「過去幾年都會喺唔同時間、唔同原因、唔同環境因素都會有唔同諗法，喺工作上我都要有新衝擊，對我自己都要有新嘅衝擊。」

胡定欣透露經過心思熟慮決定離巢。

胡定欣兩度奪得「視后」殊榮。

胡定欣透露過去一年較專注於內地工作，亦有向早已北上發展的好姊妹胡杏兒（Myolie）取經。她大讚杏兒雖然已為人母，但依然勤力工作，是她的學習榜樣。至於未來動向，定欣表示暫時未有計劃自組公司，亦不急於簽約新東家：「我唔會好急去作決定，覺得唔係主要簽唔簽一間公司，而係同乜嘢人合作，睇下有乜火花出嚟！」她強調與舊東家TVB是多年良好的合作夥伴，雙方是在愉快氣氛下結束合約，將來若「娘家」有需要，她絕對不排除任何合作機會，大家會繼續互相支持。

宣萱向胡定欣送上祝福。

胡杏兒與李乘德結婚十年，先後誕下3名兒子。

造人計劃順其自然 護夫心切拒帶老公上真人騷

雖然事業上有大動作，但胡定欣的感情生活同樣備受關注。當被問及會否趁機實行「造人」大計時，胡定欣坦言生小朋友並非目前的將要任務，談到可會考慮雪卵，胡定欣笑言工作行先，一切順其自然。

現年44歲的兩屆視后胡定欣單身8年，去年公開了與外科醫生男友陳健華 （Akin）拍拖，10月3日則在IG宣布已與Akin結婚。

提到老公對她離巢的看法，胡定欣隨即甜絲絲地「放閃」：「佢係百分百支持我，無論我做啲咩都好佢都好 Support 我，呢個決定佢都好支持我，所以好實在！」不過，當被問到會否考慮效法其他藝人，與老公以「夫妻檔」形式參加內地真人騷吸金時，定欣即時落閘決絕地表示：「100%唔會！我都唔會畀佢做，佢喺背後默默支持我就得啦！」

提到老公對她離巢的看法時，胡定欣即甜絲絲地大讚老公，更斬釘截鐵地表示拒絕帶老公上真人騷。（葉志明攝）

4月珠海開騷圓歌手夢 盼「胡說八道」2026年合體

回復自由身後，胡定欣笑言終於可以盡情做自己喜歡的事。本身熱愛唱歌的她，透露4月將會在珠海舉行音樂會，令粉絲相當期待。她坦言如果接拍劇集，往往一拍就幾個月，根本冇時間練歌。依家自由身就可以由自己話事，調配時間專注做音樂。她表示目前會先專注於這場音樂會，希望能為觀眾帶來不一樣的胡定欣。

胡定欣宣布離巢TVB。

最後，隨著「胡說八道會」的好姊妹相繼離巢，外界亦期待她們能再度合體拍攝旅遊節目。胡定欣笑言姊妹們確有商量過此事：「我哋傾緊呢樣嘢！歡迎大家搵我哋『胡說八道』，希望 2026年 有機會合體。」看來粉絲們有望在今年見到這班好姊妹再次一同拍攝旅遊節目。