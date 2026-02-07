林盛斌豪宅曝光廚房大過客廳　17歲大女林霏兒暴風成長身材超搶Fo

「金牌司儀」林盛斌（Bob）吸金力強，近年來一家六口居住在九龍塘四層獨立屋，生活富庶。一家人從女人街一個逾200平方呎的單位，其後搬至廣華街600呎的單位，再搬到900呎的單位，之後再搬到加多利山，再升呢住九龍塘豪宅。

近年來林盛斌一家六口居住在九龍塘四層獨立屋。（IG@bob_lamshingbun）

巨型廚房曝光驚呆網民

早前老友陳敏之在訪問中戲稱Bob身家「過10億」，嚇到Bob即場阻止兼大嗌：「你都痴線！」澄清只是老友間的玩笑。雖然10億身家是虛數，但其豪宅級數絕對驚人，近日Bob大女分享和弟弟妹妹做美食的生活片意外曝光「巨型廚房」，空間闊落到連設備都極其奢華，規模甚至比不少人的客廳還要大。

Bob大女和弟弟妹妹一起做美食。（ig@fayelammm）

廚房十分闊落，後面還有一個儲物室。（ig@fayelammm）

Bob豪宅曝光有豪華巨廳花園。（林盛斌IG）

餐廳和客廳都有好大一段距離。（林盛斌IG）

17歲大女霏霏自信展現身材

除了居住環境受關注，片中Bob的17歲大女林霏兒（霏霏）身材亦成為熱話。轉眼間17歲的霏霏已長得亭亭玉立，更不時在社交平台分享生活照，非常有自信。不少網民留意到霏霏正值「暴風式成長」，身材豐滿且極具星味，更有不少人留言指她激似「官恩娜同鄭欣宜嘅混合體」。

霏霏身材好好。（ig@fayelammm）

霏霏身材豐滿且極具星味。（ig@fayelammm）

最強老竇Bob霸氣護航

不過，霏霏的打扮亦引來部分網民惡意留言甚至性騷擾。面對不堪入目的字句，霏霏並未退縮，先後回覆「污糟過份」、「積下口德好」。作為「最強後盾」的Bob眼見女兒受辱，隨即發長文回應網民並公開點名反擊。

林盛斌（阿Bob）的17歲大女兒林霏兒在社交平台公開透露遭受網民性騷擾，有網民就針對她的外型作出批評。（IG@ fayelammm）

霏霏遭受網民性騷擾。（IG@fayelammm）

為人父親的Bob就不值女兒被網上欺凌，撰長文為她發聲。（IG@bob_lamshingbun）

Bob身兼多職養家

Bob近年事業版圖愈做愈大，除了幕前工作及婚禮司儀，更身兼製作公司老闆，並涉足多板塊生意，堪稱圈中「吸金王」。作為四個小朋友的爸爸，Bob直言生活開支大，笑言自己要繼續努力「跑數」供書教學。