馬年玲玲開運所｜麥玲玲師傅爆廖慧儀三重犯太歲：太多爛桃花

在2020年港姐十強中，以「狂野港姐」形象為人熟悉的廖慧儀（Jessica），近年演藝事業逐步回暖，去年卻突然在社交平台上以一段情緒化影片引起網民關注。

影片一開場，廖慧儀對著鏡頭淚流滿面，隨後畫面轉為她進行運動的片段，氣氛由低落轉為堅毅。她在貼文中留下幾句耐人尋味的文字：「我們都是第一次活，手忙腳亂是正常的。」接著更提到：「九個月了。希望這個小魔怪不要再來找我……」字裡行間洋溢著似是自我對話的情感，讓不少粉絲聯想到她或正在經歷情緒或健康的低潮。

麥玲玲師傅指廖慧儀馬年三重犯太歲。（葉志明攝）

廖慧儀一句吐心聲

廖慧儀在文中坦言，過去一年「同佢共處」讓她花了大量時間與耐性，也感謝身邊最親的人包容。「今年忍唔住講咗好多次『我覺得唔得喇』」，一句吐露心聲，令人心疼。

廖慧儀馬年三重犯太歲

日前廖慧儀和麥玲玲師傅現身奧海城為myTV SUPER全新開運節目《馬年玲玲開運所》主持進行拍攝工作。麥玲玲師傅接受《香港01》訪問時直指廖慧儀馬年三重犯太歲：「你係年月日都有犯太歲：今年有冇話去邊度旅行？你要識男朋友嘅話一定要好遠嘅好遠，同埋佢個命係要異地姻緣嘅先至可以容易成功。仲係長時間喺外地生活，又或者佢要飛嚟飛去，咁樣呢一種先至係合適。因為你好沖，天干又沖，地支又沖，所以呢一種感情呢先適合你。」

廖慧儀從新出發

被問到感情生活？廖慧儀表示：「好枯燥，但我覺得我好多爛桃花，好快就覺得唔啱。（新嘅一年識唔識調節心情？）可能就係事業嗰方面冇聽玲玲師傅講，今年馬年就要聽你講擺多啲花，同埋做多啲運動，拍多啲嘢出嚟，咁個人會開心返。（小魔怪消失咗？）冇啦冇啦，新一年新開始。」