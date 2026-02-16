胡美貽有望做百億新抱？　7字終極回應準奶奶關係

胡美貽與林考賢戀情曝光後，男方媽媽謝玲玲被問到「準媳婦」時的反應，已經成為全城熱話。早前，謝玲玲受訪時表示自己屬「開明媽媽」，強調尊重子女的私人生活，「子女想做什麼我都唔會過問，時代唔同啦，最重要係開心。」語氣看似輕鬆，卻在被追問「有冇見過胡美貽？」時突然轉向避談，只說兒子可以「隨便交朋友」。

胡美貽與麥玲玲師傅現身奧海城為節目《馬年玲玲開運所》主持進行拍攝工作。（葉志明攝）

不過事件並未就此降溫。其後有網民在社交平台留言：「玲玲姨不滿意兒媳婦嗎？」沒想到謝玲玲親自回覆：「我兩個兒子都仲未結婚。」並在留言點讚！一句簡單回應卻被網民解讀為「暗藏玄機」，有指謝玲玲似乎未完全「認可」胡美貽的身份。有網民笑言：「奶奶政策未必咁易過關」、「胡美貽要加油，先過第一關！」

胡美貽命格旺夫

日前胡美貽與麥玲玲師傅現身奧海城為myTV SUPER全新開運節目《馬年玲玲開運所》主持進行拍攝工作。麥玲玲師傅接受《香港01》訪問時大讚胡美貽命格旺夫：「其實我想佢早啲嫁，每次見親佢都問佢幾時嫁。同埋感情運上有啲關口嘅年份，佢又過咗，咁所以我覺得開花結嗰個機會又會高咗嘅。不嬲佢條命係名副其實幾獨立同幾自由自主嘅，我哋以前拍節目佢佢唔係好鍾意束縛，你剩係享受拍拖。佢喺一個好古老嘅人嚟，喺感情上好忠誠同好執着嘅人嚟。」

談到胡美貽性格方面，麥玲玲師傅表示：「你又唔好操控佢，佢又唔操控你，譬如佢自己中意做啲咩嘢咁，佢係容許自己去試一啲新嘅嘢，咁佢又唔好想控制你，如果控制佢，佢係會發爛渣。」

胡美貽接著笑說：「其實結婚呢樣嘢係取決於緣份，同埋我都係平常心，因為我覺得有啲嘢會到自然就會到，小朋友都係。同埋我個性格係事不關己，己不勞心，但我嘅嘢佢就唔使太多去理。（大家磨合成點？）磨合係時間。（你講緊磨合嗰樣係咪講緊同媽咪嘅關係？）我覺得家人固然重要啦，仲有環境所有嘢都重要。仲有時天地理人和。」