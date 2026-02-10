TVB小花著緊身衣滑雪連環摔倒　雙眼含淚惹陳煒心痛：唔好整親

TVB上位小花的郭柏妍（Rosita），憑藉清純甜美的樣貌與高䠷身材，深受粉絲喜愛。最近她趁著空檔解鎖人生新技能，獻出她的「第一次」——戶外滑雪運動！雖然她在社交平台上載的靚相中，全副武裝上陣的她又對鏡甜笑擺出可愛姿勢，十分得意。不過，原來靚相背後有血有淚，她更大方公開滑雪影片自爆「跌到懷疑人生」，那副楚楚可憐的慘樣，就連陳煒都來擔心「唔好整親呀」！



在郭柏妍社媒上載的靚相中，全副武裝上陣的她又對鏡甜笑擺出可愛姿勢，十分得意。（IG@rositakpyy）

全副武裝掛「烏龜墊」護臀 雪地戰衣騷 Fit 爆身材

為了這次滑雪初體驗，郭柏妍可謂做足準備功夫。從她上載的影片可見，她全副武裝上陣，穿上貼身滑雪戰衣，盡顯其纖瘦修長的好身材。為了安全起見，她更在臀部掛上可愛的「防跌神器」——綠色烏龜軟墊，造型既專業又充滿童趣。

從郭柏妍上載的影片可見，她全副武裝上陣，穿上了貼身滑雪戰衣，可謂做足準備功夫。（IG@rositakpyy）

然而，理想很豐滿，現實卻很骨感。鏡頭一轉，畫風突變！郭柏妍一踏上雪地就由女神變成了「滾地葫蘆」。影片中見她接二連三地失平衡狠狠摔倒，即使有烏龜墊護體，依然跌得「好甘」。其中一幕最令人心痛，郭柏妍站在雪地裏，雙眼通紅含著淚水，面露痛苦表情，一副「我是誰？我係邊？」的懷疑人生模樣。

陳煒留言心痛整親 網民擔憂：見你跌都覺得痛

鏡頭一轉，郭柏妍一踏上雪地就由女神變成了「滾地葫蘆」。影片中見她接二連三地失平衡狠狠摔倒，即使有烏龜墊護體，依然跌得「好甘」。（IG@rositakpyy）

這段「滑雪受難記」影片曝光後，立即引來大批網民及圈中好友圍觀。不少粉絲睇見郭柏妍跌得這麼應，既被她跌倒的傻氣逗樂，同時亦感到十分心疼，紛紛留言：「見你跌都覺得痛」、「玩時要小心呀」。就連好前輩、女星陳煒（煒哥）都忍不住留言送上關心，擔心地叮囑：「唔好整親呀！」可見郭柏妍在圈中人緣甚佳，大家都希望她下次能順利滑行，不用再「懷疑人生」。

網民紛紛留言關心，陳煒（煒哥）都擔心表示：「唔好整親呀」。（IG截圖）