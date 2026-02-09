肖戰獲最具價值明星冠軍　她僅輸0.3分力壓迪麗熱巴趙露思奪亞軍

內地當紅花旦白鹿（Bai Lu）雖然去年拍畢古裝劇《莫離》後，因身體抱恙已停工休息逾半年，至今仍未進組拍劇，但其人氣與吸金力絲毫未受影響。近日內地娛樂圈總結過去一年藝人成績單，白鹿強勢力壓迪麗熱巴（Dilraba），榮登「最具商業價值女星」寶座。原定下月約滿的她，據悉已獲經理人公司開出天價條件成功挽留，在新發布的官方賀年卡中更穩佔正中間「C位」，直接力壓同門師姐吳謹言，盡顯「歡娛一姐」的超然地位。



「2025最具商業價值明星」排行榜（網上圖片）

肖戰斷層登頂 白鹿僅輸0.3分封女星之首

內娛年度成績表出爐，頂流男神肖戰（Xiao Zhan）憑藉重頭劇《藏海傳》再創事業高峰，在影視平台的權威投票中，以總分86.7分蟬聯「2025最具商業價值明星」總冠軍。單是《藏海傳》因衝著他而獲得的廣告贊助收益便高達5.7億元人民幣，加上他本身新增7個高奢代言，實力非凡。

肖戰在《藏海傳》中飾演「藏海」。（藏海傳官微）

而在女藝人方面，白鹿表現最為亮眼，最終獲得86.46分，僅以微弱的0.3分之差屈居肖戰之後，奪得亞軍，同時意味著她成功擊敗獲得85.83分的季軍迪麗熱巴及第四名的楊紫，成為名副其實的「女星之首」。據悉，是次評選標準涵蓋藝人的漲粉數量、代言工作質量及品牌號召力，白鹿的佳績證明了其頂流地位。

白鹿日常照（小紅書＠白鹿）

在內地娛樂圈備受矚目的權威榜單——「2025年微博最具人氣明星20強」，這份榜單綜合了微博大數據指數、藝人商業價值以及行業熱度等多個維度，全面衡量明星在過去一年的市場表現與影響力。最終結果顯示，頂流男神肖戰繼續穩坐冠軍寶座，緊隨其後的是人氣急升的白鹿，憑藉在綜藝節目中展現的爽朗性格圈粉無數，加上多部熱播劇集的加持，令她的國民度與商業價值直線上升，成功奪得亞軍。

內地娛樂圈備受矚目的權威榜單——「2025年微博最具人氣明星20強」，其中肖戰以斷層優勢穩坐冠軍寶座，女星白鹿奪得亞軍。（網上圖片）

劇集招商女王 片酬逼近4千萬

過去一年，白鹿主演的《白月梵星》、《臨江仙》及《北上》均交出亮麗成績單，每部作品的播放量不但輕鬆破億，熱度屢創新高，其招商能力更是強橫。特別是《臨江仙》，合作品牌多達109個，覆蓋25種品類，吸金力驚人。業內消息指，白鹿目前的片酬已屬「95花」中的前列位置，每部劇片酬叫價達3至4千萬元人民幣（約3,300至4,500萬港元）。加上手握珠寶、腕錶及彩妝等多個高奢代言，她猶如一隻「會生金蛋的雞」。此外她在2025年社交平台漲粉量達647萬，流量驚人。

業內消息指，白鹿目前的每部劇片酬叫價達3至4千萬元人民幣（約3,300至4,500萬港元），而去年白鹿參演的劇集《臨江仙》，合作品牌多達109個，覆蓋25種品類，足以證明白鹿吸金力驚人。（臨江仙官微）

白鹿在微博，抖音，小紅書賬號的粉絲數。（白鹿社交賬號截圖）

白鹿自去年拍畢古裝劇《莫離》後便因病停工，期間外界對其去向眾說紛紜，早前曾引發外界揣測她會否離開一手捧紅她的「歡娛影視」。有網民曾留言問其經理人于正：「白鹿是不是沒跟你續約？要離開歡娛了？」當時于正回覆：「我總是讓你失望，我很抱歉。」以此暗示續約成功。

內地當紅花旦白鹿（Bai Lu）去年拍畢古裝劇《莫離》後，因身體抱恙已停工休息逾半年，至今仍未進組拍劇。（莫離官微）

隨著「歡娛影視」於新年晒出全明星賀年卡，白鹿被安排在最當眼的「C位」，而而憑《墨雨雲間》翻紅的吳謹言則只能靠邊站，以行動粉碎離巢傳聞。據悉，白鹿今次點頭續約5年，全因于正開出了極其豐厚的挽留條件。除了承諾讓她擔正《楚宮賦》及《金吾不禁2》兩部大製作的女主角外，更賦予她「影視資源優先權」，即有好劇本可獲第一時間挑選，待遇與成立個人工作室無異。考慮到內娛單打獨鬥艱難及念舊情，白鹿最終決定留守，粉絲亦紛紛送上祝福。

「歡娛影視」於新年晒出全明星賀年卡，白鹿被安排在最當眼的「C位」，而而憑《墨雨雲間》翻紅的吳謹言則只能靠邊站。（微博＠歡娛影視）

熱巴帶貨力強勁 羽絨服一分鐘賣4萬件

至於屈居季軍的迪麗熱巴，其商業價值同樣不容小覷。她手持約30個品牌代言，當中逾60%為高級奢侈品牌，含金量極高。其帶貨能力更是驚人，日前迪麗熱巴代言的墨鏡品牌fakeme，創下了24小時內GMV（商品交易總額）突破3100萬人民幣。同時，熱巴亦位列2025年度網上平台熱搜影響力Top 3，並入選「中國品牌青年500強」第19位，是「90花」中唯一連續6年上榜的藝人，實力依然強橫。

日前迪麗熱巴代言的墨鏡品牌fakeme，創下了24小時內GMV（商品交易總額）突破3100萬人民幣。（小紅書＠Fakeme官方賬號）

趙露思刪3千萬粉絲帳號 無緣榜單卻成「帶貨女王」

內地當紅小花趙露思去年強勢「復出」後，憑藉主演劇集《許我耀眼》人氣再創高峰。該劇播出後成績斐然，點擊率節節上升，甚至有實力與另一部重頭劇《藏海傳》一較高下，爭奪年度「陸劇王」的美譽。不過，趙露思早前卻做出驚人舉動，狠心刪除了擁有高達3,000萬粉絲的社交平台帳號，此舉導致她在近日舉辦的「最具商業價值明星」票選活動中，因帳號問題而不在投票之列，最終慘變「榜上無名」。

內地當紅小花趙露思去年強勢「復出」後，憑藉主演劇集《許我耀眼》人氣再創高峰。（許我耀眼官微）

雖然在該榜單中未有實際名次，但這絲毫無損趙露思的吸金能力。事實上，她的商業價值一直在內地「95後小花」中遙遙領跑，甚至以斷層式姿態穩坐 Top 1 寶座。踏入2026年僅僅一個多月，她已交出一張亮麗的成績單——僅通過3場直播帶貨，便成功帶動線上銷售額高達1.02億元人民幣（約1.1億港元），吸金力驚人。

趙露思的直播帶貨畫面。（小紅書）

文淇加盟陳坤周迅公司 升呢做舒淇小師妹

年僅22歲的實力派女星文淇，憑藉超越年齡的精湛演技，一直被視為內娛圈花旦中的超級新勢力。近日她迎來演藝生涯的重要里程碑，宣佈正式被由內地一線巨星陳坤與周迅聯合創立的頂級經理人公司「東申未來」旗下，正式「升呢」成為其偶像舒淇的同門小師妹。

年僅22歲的實力派女星文淇。（微博＠演員文淇）

對於文淇的強勢加盟，「東申未來」給足面子，通過官方社交帳號置頂公告表示熱烈歡迎。文淇亦同步轉發該帖文，感性留言：「在春天繼續出發。」身為老闆之一的陳坤隨即窩心回應：「到秋天就會有收穫。」寓意即使在演藝寒冬，只要努力耕耘必有成果。

文淇日前加入由內地一線巨星陳坤與周迅聯合創立的頂級經理人公司「東申未來」，正式「升呢」成為其偶像舒淇的同門小師妹。（微博截圖）

據悉文淇在微博年度盛典上獲頒「年度表現力影人」獎項，當她在台上發表感言時，大會鏡頭捕捉到台下的舒淇正用力為小師妹鼓掌，眼神充滿欣賞，畫面相當有愛。