女模遭「窗簾綁手、襪塞嘴」亡　男友竟拍片發房東　辯稱：她中邪

2025年在北市中山區發生26歲洪姓網紅模特兒，疑似因為吸食多種毒品暴斃的慘劇，而離譜的是她的男友也在旁吸毒，女友昏迷時他竟嗨到在旁自顧自錄影，也讓親友痛斥要男方「交代清楚」。



回顧全案，2025年11月19日10點左右，報案人王姓房東，焦急趕往林姓男子跟洪姓女子同居的地點，除了是要催繳房租，主因是他收到林姓男子傳來一段驚悚影片，內容竟是洪姓女子嘴巴塞襪子、雙手被窗簾綑綁，警方也同時接到通報，會同救護人員、消防隊趕去。

洪姓女子生前照片（Facebook@洪洪）

台北女模「窗簾綁手、襪塞嘴亡」 傳昏迷時男友在旁拍片：

而一進門警消發現洪姓女子已經沒有生命跡象，現場發現垃圾桶有19包咖啡包殘渣袋，桌上及廁所內還有4支K粉，毒咖啡包，發現呈現苯丙胺陽性反應，同時屋內還有氯胺酮等毒品。林姓男子當場被依涉犯毒品罪送辦，但對於為何把女友綁起來，他辯稱女友長期情緒不穩曾就醫，狀況不穩定時會出手攻擊他，所以把她的雙手固定，還稱女友「中邪了」，但對毒品來源則交代不清，法醫相驗也判定死者死亡時「無外力介入」，死因是跟男友一起吸毒時，吸入多重藥物引發器官衰竭死亡。

但林姓男子事發時的詭異舉動仍被洪姓女子親友質疑，因為洪姓女子昏迷時，林姓男子竟自顧自地在一旁拍片錄影，洪姓女子的父親對女兒慘死，更是悲慟表示知道他們交往1年多，也知道林姓男子是做酒店少爺：「早就希望他們分手。」洪姓女子親友更是湧入林姓男子IG痛斥，要他「交代清楚」，全案目前仍在偵辦中，警方持續釐清林姓男子是否有提供多項毒品給洪姓女子，釀成她慘死的相關事證。

延伸閱讀：韓國美女主播金娜靜菲律賓吸毒案峰迴路轉 稱遭「矇眼綁手餵毒」

+ 21

延伸閱讀：

嬰兒嗆奶身亡「體內一堆毒」！竟是酒店妹帶孩陪酒邊吸毒菸

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】