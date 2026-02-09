古天樂罕談隱疾自爆腦部有瘀血曾短暫失明　認有輕度失憶兼臉盲

影帝古天樂（古仔）向來是圈中有名的「勞模」，工作排得密密麻麻，鮮少提及私人健康狀況。近日他罕有作客鄭裕玲（Do姐）的 YouTube 節目《The Do Show》，打開心窗深入剖白鮮為人知的健康問題。訪談中，他驚爆童年時腦部曾有瘀血，更一度出現恐怖的「短暫失明」症狀，同時亦大方承認現時患有「輕度失憶」，連行內熟人都未必認得，令一眾影迷大感震驚與心痛。



兒時腦部積血壓神經 眼前白光一閃即失明

古天樂在節目中憶述，從小時候開始，身體便出現一個極為奇怪且嚇人的狀況。他以外星人作比喻，形容當時眼前會突然被一道強烈的白光籠罩，隨即陷入短暫失明狀態，甚麼畫面也看不見。這種突發性的視力喪失，每次會維持約十多秒，而且發作頻率相當高，有時甚至一天內會出現四、五次。

這種不尋常的症狀令家人非常擔憂，於是帶他前往醫院接受詳細的腦部電腦掃描檢查。結果發現，原來他的腦內竟積有瘀血。醫生解釋，這情況可能源於兩大成因：一是曾遭遇重大撞擊事故，二是在出生時並非順產，過程中可能出現缺氧情況導致腦部積血。幸好醫生大派定心丸，表示隨著年齡漸長，腦部發育變大後，該瘀血便不會再壓迫到視神經。古仔表示，雖然當時需要長期服藥治療，但隨著成長，這個困擾童年的問題現已沒有大礙，著大家不用擔心。

認有輕度失憶及面盲 記劇本卻有「特異功能」

除了腦部舊患，Do姐亦單刀直入問及坊間盛傳他有「失憶」的問題。對此，古天樂坦白承認自己確實有輕度失憶及「面盲」的跡象，但他強調這與童年的腦部瘀血無關。他形容這種「失憶」更像是一種選擇性的遺忘或大腦過載：「我不確定是否因為演員經常遇到太多人，難免會有啲面盲。成日覺得，（佢）好熟喎？人哋問我記唔記得，我唔記得，真係唔記得。」

然而，這種記憶力衰退絲毫不影響他的專業表現。古天樂笑言自己擁有一種「特異功能」，作為演員，記對白是他的專業底線，因此他在工作模式時，對劇本對白、走位等細節記得非常清楚，甚至能做到過目不忘。有趣的是，這種超強記憶力似乎有「自動刪除」功能。古仔笑指，只要導演一喊煞科，確認不用再補拍，他的大腦就會自動「清除Cache」，事後可能很快便會忘記劇情，甚至事隔兩年後，古仔會完全忘記自己曾參演過某部戲，令Do姐都嘖嘖稱奇。

中五畢業禮遇嚴重車禍 臉上疤痕留印記

此外，古天樂還在節目中提及自己「命大」的經歷。除了童年曾不幸被馬匹踢中頭部外，他憶述在中五畢業典禮當天，因心情太過興奮而沒留意路面情況，結果慘被一輛貨車撞倒。他形容當時被撞飛後，當場昏迷了十幾秒。醒來後發現自己已躺在地上，不僅身上的衣服被馬路磨爛，臉上更留下了一道至今仍在的疤痕。這次意外險死還生，可謂不幸中之大幸，這亦令他日後更加珍惜生命。

