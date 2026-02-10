黎彼得提倡「婚姻合約制」：玩住兩年先　單身幾廿年自嘲心理變態

現年76歲的「一代詞神」黎彼得與鍾志光日前在網上節目《玖噏秘笈》中大談婚姻觀，經歷過婚姻失敗、單身幾廿年的他，語出驚人地提出「合約婚姻」制，建議結婚不應是一世，而應設限期，更自嘲長期單身已令自己變得「心理變態」。

經歷過婚姻失敗、單身幾廿年的黎彼得在節目中大談婚姻觀。（影片截圖）

提倡結婚行合約制

黎彼得在節目中指出，現代婚姻離婚率極高，簽署終身合約往往變成束縛，不如實行合約制，他表示：「就唔係簽得一世嘅，五年為限之後呢，可以續……你哋自己搞定啦。」 他認為合約制更具靈活性：「即係總之呢個老婆玩住兩年先，咁呢個女人話呢個老公呀，我跟住佢都兩年先，睇下佢會唔會發達，唔會發達佢當就毀約。」

黎彼得提出「合約婚姻」制。（影片截圖）

黎彼得稱「合約婚姻」具靈活性。（影片截圖）

離婚逾40年自嘲「心理變態」

談到自己的感情現狀，黎彼得坦言自己離婚後孤枕獨眠至今已逾40年。他自爆離婚多年後心態已轉變，甚至自嘲說：「我離咗婚咁耐就可以話係心理變態」。儘管曾想過找個「靈魂伴侶」，但自覺人窮身體差，難有女人埋身。

離婚逾40年自嘲「人窮身體差」。（影片截圖）

為37歲兒子還卡數

除了感情生活，黎彼得的家庭狀況亦備受關注。他與前妻育有一子，現年37歲。但父子關係疏離，形容彼此如「陌路人」。據悉，兒子曾在內地修讀中醫多年卻未能畢業，返港後一直處於「躺平」狀態。黎彼得透露，雖然父子鮮有溝通，但他早前仍為兒子還清了十多萬元的信用卡債務。對於未來，他顯得豁達：「我走咗佢咪瞓天橋底、唔會死嘅，申請公屋囉！點都唔會死嘅。」

「完美老竇」黎彼得每月幫個仔找卡數：得一個仔冇得揀。（陳順禎 攝）

曾病重經濟拮据

黎彼得近年身體狀況大不如前，他曾因心臟血管堵塞接受手術，隨後因長期未能復工導致經濟陷困。幸得朋友和富商劉鑾雄（大劉）伸出援手，資助其手術費及每月生活費，才度過難關。

黎彼得近年身體狀況大不如前。（資料圖片）