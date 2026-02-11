74歲鄭則仕膝頭痛到難落樓信發哥去跑步　朋友死阻：想變跛豪啊

現年74歲的影帝鄭則仕（Kent哥），昔日憑藉圓潤可愛的「肥貓」形象深入民心。然而，隨着年歲增長，體重帶來的健康警號亦隨之響起。早前他驚喜現身「渣打香港馬拉松2026」，並以驚人的毅力順利完成了10公里賽事，且身型明顯暴瘦了一大圈，精神奕奕。日前，Kent哥在社交平台發布影片，親自剖白這段從「舉步維艱」到「健步如飛」的熱血心路歷程，並公開感謝他的跑步恩師——周潤發（發哥）。



鄭則仕自揭曾膝頭劇痛難以落樓。（小紅書圖片）

膝頭劇痛難落樓 發哥邀跑遭質疑

影片中，鄭則仕坦言促使他穿上跑鞋的契機，源於一年前身體發出的嚴重警號。當時飽受膝蓋痛楚折磨的他，甚至已無法輕鬆做到「落樓梯」這個簡單動作，生活質素大受影響。求醫後，醫生給出的方案並不樂觀：建議注射藥物鎮痛，但這並非根治之法，且每隔4至6個月便要重新注射一次。

一年前飽受膝蓋痛楚折磨的鄭則仕，甚至已無法輕鬆做到「落樓梯」這個簡單動作，生活質素大受影響。（影片截圖）

面對膝蓋劇痛與可能要「終身打針」的命運，鄭則仕陷入了兩難。就在此時，師傅周潤發得知情況，竟主動邀請他：「跟我去跑步吧！」對於一個膝頭痛到行路都難的人來說，跑步簡直是天方夜譚。鄭則仕回憶當時第一反應是懷疑人生：「膝頭痛去跑步？得唔得㗎？你開玩笑吧？」

就在鄭則仕面對膝蓋劇痛與「終身打針」的命運時，師傅周潤發得知情況，主動邀請他：「跟我去跑步吧！」（影片截圖）

對於一個膝頭痛到行路都難的人來說，跑步簡直是天方夜譚，鄭則仕回憶當時第一反應就是懷疑。（影片截圖）

不僅自己懷疑，當他告訴踢足球的朋友們這個打算時，更換來一頓毒舌嘲諷。朋友們開玩笑道：「膝頭痛去跑步？你去跑吧，跑多兩日……『跛豪』就可以換你做主演了！」

當鄭則仕告訴踢足球的朋友們打算跑步時，更換來一頓毒舌嘲諷：「膝頭痛去跑步？你去跑吧，跑多兩日……『跛豪』就可以換你做主演了！」（影片截圖）

10個月激減35公斤 感激師父「再造」之恩

面對膝蓋劇痛與「終身打針」的殘酷二選一，經過深思熟慮後，鄭則仕毅然拒絕了依賴藥物的舒適圈，選擇了一條更艱辛卻能重獲自由的路——跑步，他加入了周潤發的跑步團，並在對方的嚴格指導及監督下進行特訓。

鄭則仕感謝發哥助圓夢。（小紅書圖片）

從零開始對於一位年過七旬的長者絕非易事，但鄭則仕咬緊牙關堅持了整整10個月，這段日子不僅讓他的體重狂減35公斤（約77磅），重拾健康體魄，更令他成功從起跑線跑到渣打香港馬拉松10公里終點。對於這場奇蹟般的逆襲，鄭則仕將功勞全歸功於發哥。他在影片中感性地說：「今年74歲，從來冇接觸過跑步這項運動」，從零開始到完成10公里，用了十個月，「特別特別要感謝我的師父（周潤發），在他的指導監督下，才能完成今天的夢想。」

周潤發今年與鮑起靜、鄭則仕等好友參加十公里賽，以2小時23秒完成賽事。（楊凱力攝）

渣打馬拉松2026｜周潤發的戰衣有新設計「發」字標誌，中間印有周姓英譯「CHOW」。（楊宇翹攝）

據悉，現年70歲的周潤發常年保持清晨5:30起床跑步的鐵律，近年致力推廣全民運動，除了自己今年轉戰渣馬10公里賽事外，他更成為了不少藝人的精神領袖。發哥近年成功帶動香港演藝圈形成一股健康的「跑步文化」，而鄭則仕正是其中堅持最久、成效最顯著的成員之一。

唐詩詠近年跟周潤發練跑。（IG@natalietong53）