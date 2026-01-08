45歲日本「恐怖人妻」演技女星姐弟戀修成正果　與小14歲男友結婚

女演員伊藤步（45歲）與男演員細谷祐介（31歲）於1月5日各自更新Instagram，宣佈了結婚的喜訊。



兩人通過聯名聲明表示：

叨擾各位私事，謹向大家報告，我們細谷祐介與伊藤步，在經過約兩年的交往後，已正式登記結婚。

聲明中寫道：「在逐漸加深對彼此的了解的過程中，我們相互信賴、彼此成就，更確信對方是自己此生的第一知己，因而決定攜手步入婚姻殿堂。」

二人還坦言：「衷心感謝一直以來在公私兩方面給予我們温暖支持的各位。正是因為有大家的指點與幫扶，我們才能一路走到今天。」同時他們也承諾：「我們二人雖仍有諸多不足，但定會常懷感恩之心，以比以往更真摯的態度對待每一份工作，砥礪前行。」

伊藤步個人簡介

伊藤步於1980年（昭和55年）4月14日出生於東京，現年45歲。她於1993年憑藉大林宣彥執導的電影《水的旅行者 侍KIDS》以演員身份出道。

伊藤步（Instagram@ayumi__ito）

1997年，她因出演岩井俊二執導的電影《燕尾蝶》，斬獲第20屆日本電影學院獎最佳新人獎與最佳女配角獎。而真正讓她家喻戶曉的，是2014年富士電視台播出的、由上戶彩與齋藤工演繹禁忌之戀的電視劇《晝顏》，以及2017年上映的同名電影。她在劇中飾演齋藤工所飾高中教師的妻子，憑藉極具壓迫感的演技，以「恐怖人妻」的形象引發熱議。

細谷祐介個人簡介

細谷祐介於1994年5月1日出生於岩手縣，現年31歲。

細谷祐介（Instagram@yusuke_hosoya05）

他的主要代表作包括2017年富士電視台的電視劇《外貌協會100%》、2018年由木下智哉執導的舞台劇《排球少年！！》等。2025年，他還擔任了上島信彥執導的電影《犬貓與哈欠與餘興》的主演。

